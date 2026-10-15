Teure, erfolglose Sanierung 
Warum sprudelt Brunnen in Bad Hönningen noch nicht?
Seit Sommer 2022 liegt der große Springbrunnen vor der Therme in Bad Hönningen trocken. Trotz Sanierungsarbeiten für knapp 27.00
Seit Sommer 2022 liegt der große Springbrunnen vor der Therme in Bad Hönningen trocken. Trotz Sanierungsarbeiten für knapp 27.000 Euro ist bislang offen, wann er wieder in Betrieb genommen werden kann.
Andreas Winkelmann

Der Brunnen vor der Therme in Bad Hönningen läuft seit Jahren nicht. Obwohl für die Sanierung viel Geld geflossen ist, tut dies das Wasser immer noch nicht. Der Bad Hönninger Stadtrat beantragt jetzt ein gerichtliches Beweissicherungsverfahren.

Lesezeit 5 Minuten
Eigentlich sollte er zur Kirmes wieder sprudeln, doch er liegt weiter trocken. Die Rede ist vom großen Springbrunnen vor der Therme in Bad Hönningen. Trotz fehlenden Wassers wurden bisher knapp 27.000 Euro Sanierungskosten in den Brunnen versenkt – mit bislang ungewissem Erfolg, betrachtet man die Ende September noch vorhandenen Risse im Beckenboden, fehlende Schrauben an den Düsen oder den fleckigen Anstrich.
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