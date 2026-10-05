Arbeiten an der B42
Warum sich der Neuwieder Stau nicht „wegschalten“ lässt
Die Ampelanlagen arbeiten verkehrsabhängig und passen ihre Grünphasen dem aktuellen Aufkommen an.
Die Ampelanlagen arbeiten verkehrsabhängig und passen ihre Grünphasen dem aktuellen Aufkommen an.
Jörg Niebergall

An der B42 in Neuwied gibt es Verkehrseinschränkungen, insbesondere durch das Großprojekt zur neuen Stadtzufahrt Nord. Viele Autofahrer stehen hier im Stau – doch einfach die Ampeln länger auf Grün zu stellen, ist laut Stadt auch keine Lösung.

Lesezeit 2 Minuten
Einfach die Grünphase einer Ampel verlängern und schon rollt der Verkehr wieder? Wenn es rund um die B42 und die gesperrte La-Porte-Unterführung so einfach wäre, hätte die Stadt Neuwied vermutlich längst den passenden Knopf gedrückt. Doch bei den Ampeln, die viele Autofahrer im täglichen Stau kritisch beäugen, scheint der Spielraum ziemlich ausgereizt.
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