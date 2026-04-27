Wofür reicht mein Gehalt wirklich? Das lässt sich nicht immer so leicht beantworten. In Großstädten verdient man zwar oft mehr, muss aber auch höhere Mieten zahlen. Interessant: Ausgerechnet im Kreis Neuwied gelten die Menschen als besonders „reich“.
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Ob jemand wohlhabend ist oder nicht, lässt sich nicht nur am Einkommen ablesen. Auch die Lebenserhaltungskosten spielen dabei eine große Rolle. So kann es passieren, dass die Einwohner im Kreis Neuwied plötzlich mit Menschen in Bayern und Baden-Württemberg mithalten können.