Gründe für hohe Kaufkraft Warum sich Bürger im Kreis Neuwied mehr leisten können Viktoria Schneider 27.04.2026, 10:00 Uhr

i Eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft spricht den Einwohnern im Kreis Neuwied eine besonders hohe Kaufkraft zu. In einem Ranking landet der Kreis auf dem vierten Platz – und damit vor Metropolen wie München oder Berlin. Viktoria Schneider

Wofür reicht mein Gehalt wirklich? Das lässt sich nicht immer so leicht beantworten. In Großstädten verdient man zwar oft mehr, muss aber auch höhere Mieten zahlen. Interessant: Ausgerechnet im Kreis Neuwied gelten die Menschen als besonders „reich“.

Ob jemand wohlhabend ist oder nicht, lässt sich nicht nur am Einkommen ablesen. Auch die Lebenserhaltungskosten spielen dabei eine große Rolle. So kann es passieren, dass die Einwohner im Kreis Neuwied plötzlich mit Menschen in Bayern und Baden-Württemberg mithalten können.







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