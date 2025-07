Warum Polizei nicht gegen Ruhestörung in Block vorging

Im Normalfall muss das Ordnungsamt einer Kommune gegen Ruhestörungen vorgehen. Vor allem nachts unterstützt aber auch die Polizei bei dieser Arbeit. Bei einem Fall in Block lief das Ganze aber nicht gerade ideal ab.

Die Frau hatte sich diese Nacht anders gewünscht: Erschöpft vom warmen Wetter, der Kinderbetreuung und ihrer Schwangerschaft hoffte sie auf eine ruhige Nacht im Stadtteil Block. Doch gegen Mitternacht war es mit der Ruhe vorbei: Aus Richtung eines Neubaugebietes war basslastige Musik zu hören. „Das war so laut und deutlich, dass es kein Problem gewesen wäre, zu einem Stück von Culcha Candela mitzusingen“, sagt die Betroffene.

Sie machte sich zu Fuß auf, um die Lärmquelle zu finden. Stellte dann aber fest, dass die Musik von außerhalb des Ortes kam. Den Weg durch das Feld wollte sie in der Nacht nicht wagen – und rief deshalb die Polizei in Neuwied an.

Frau solle Ohrstöpsel verwenden

Telefonisch erfuhr sie, dass sie nicht die Erste war, die sich über die Lautstärke beschwert hatte – und dass eine Streife auch bereits versucht hatte, die Quelle ausfindig zu machen. Allerdings ohne Erfolg. Die Musik war zwar nicht zu überhören, es war aber anscheinend schwer herauszufinden, wo sie herkam. Der Beamte am Telefon empfahl der Frau, Ohrstöpsel zu verwenden, um schlafen zu können.

Stattdessen machte sie sich mit dem Auto auf die Suche nach dem Ursprung des Lärms. Auch sie wurde nicht auf Anhieb fündig – navigierte aber dann zu einem Feldweg am Ortsrand von Engers, wo offensichtlich im Freien eine größere Party stattfand.

Der junge Mann, mit dem sie dort ins Gespräch kam, sprach sogar von einem zweitägigen „privaten Festival“. Und sagte zu, die Musik leiser zu drehen. Das geschah erst nach einem weiteren Anruf der Frau, nachdem sie wieder zu Hause angekommen war. Da war es bereits 2.30 Uhr.

„Mir wurde geantwortet, dass die Wache nachts mit nur zwei Streifenwagen besetzt und ausgelastet sei.“

Das sagt die von der Lärmbelästigung betroffene Bürgerin.

„Am nächsten Morgen habe ich die Polizei kontaktiert und gesagt, dass ich es für nicht zumutbar halte, dass eine schwangere Frau so eine Angelegenheit selbst in die Hand nehmen muss, da die Polizei nicht handelt“, erinnert sich die Frau. Sie habe das Gespräch im Beisein ihres Mannes ruhig geführt. „Mir wurde geantwortet, dass die Wache nachts mit nur zwei Streifenwagen besetzt und ausgelastet sei. In dieser Nacht hätte es mehrere Fälle von Körperverletzung sowie Kirmesveranstaltungen gegeben“, fährt sie fort.

Matthias Päselt, Leiter der Polizeiinspektion Neuwied, sagt dazu, dass Situationen wie diese sich nicht vermeiden lassen. Grundsätzlich sind die Stadtverwaltung und somit das Ordnungsamt für die Überwachung des Landesemissionsschutzgesetzes zuständig, das auch das Thema Lärmbelästigung regelt. Außerhalb von dessen Dienstzeiten gehört es zu den Aufgaben der Polizei zu unterstützen.

Polizei muss Dringlichkeit berücksichtigen

Bei ihren Einsätzen müssen die Beamten auch die Dringlichkeit berücksichtigen. Kommt es – wie wohl in dieser Nacht der Fall – zu einer Häufung der Einsätze, kann es vorkommen, dass die Ressourcen nicht ausreichen, um jeder Anfrage nachzugehen. Päselt bedauert das – sagt aber, dass vorab nicht abzusehen sei, in welchen Nächten besonders viel auf die Polizei zukomme.

Gegen Feiern auf Privatgelände – auch in größerem Stil – ist aus Sicht der Polizei nichts einzuwenden. Vorausgesetzt, dass die Teilnehmenden sich an die Gesetze halten. Für laute Musik gibt es sogar Möglichkeiten für eine Sondergenehmigung. Die war in diesem Fall aber nicht erteilt worden.

Bürger können Dienststellenleitung kontaktieren

Tatsächlich ging das Festival in der Nacht von Samstag auf Sonntag weiter – diesmal konnte die Frau Lieder von Beatrice Egli erkennen. Ein Anruf bei dem jungen Mann von der Party zeigte diesmal keine Wirkung. Die Frau entschied sich, erneut die Polizei einzuschalten – und gab dabei den genauen Standort der Party durch. Darauf angesprochen, dass der Einsatz in der Nacht zuvor nicht zu ihrer Zufriedenheit abgelaufen war, reagierte der Beamte einsilbig – und beendete kurzerhand das Gespräch.

Für Fälle wie diesen, in denen Bürger und Bürgerinnen sich von der Polizei nicht angemessen behandelt fühlen, empfiehlt Päselt den Kontakt zur Dienststelle oder besser die Dienststellenleitung. Zudem besteht die Möglichkeit, die Dienstaufsicht anzusprechen. In Rheinland-Pfalz gibt es für solche Situationen zudem eine Bürgerbeauftragte.