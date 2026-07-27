Weitere Investitionen geplant Warum Niedax dem Kreis Neuwied die Treue schwört Daniel Dresen 27.07.2026, 06:00 Uhr

i Bruno Reufels, CEO der Niedax-Group aus Linz und Gastgeber beim jüngsten „Empfang der Wirtschaft" im Kreis Neuwied, auf dem Gelände des Niedax-Technologiecampus in Neustadt-Rahms. Jörg Niebergall

Das Linzer Familienunternehmen Niedax zählt zu Deutschlands wachstumsstärksten Mittelständlern. Doch anstatt nach Milliardenumsätzen sein Glück ausschließlich im Ausland zu suchen, sollen zig Millionen Euro in den lokalen Wirtschaftsstandort fließen.

Wer Bruno Reufels, CEO der Niedax-Group mit Sitz in Linz, begegnet, trifft erfreulicherweise mal keinen Unternehmer, der öffentlich über die schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen und Risiken im Kreis Neuwied jammert. Stattdessen betont Reufels stets die Chancen, die der Standort an der Autobahn A3 unweit der Flughäfen Köln/Bonn, Düsseldorf und Frankfurt bietet.







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