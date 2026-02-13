Kritik an Fällungen an Schule Warum müssen drei gesunde Bäume in Neuwied weg? Viktoria Schneider 13.02.2026, 15:00 Uhr

i Das Schild kündigt jetzt schon an, was in der kommenden Woche geplant ist: Drei gesunde Platanen auf dem Schulhof der Geschwister-Scholl-Schule in Heddesdorf sollen gefällt werden. Christoph Schossig/Ich tu's

Drei gesunde Bäume müssen auf dem Schulhof der Geschwister-Scholl-Schule in Neuwied gefällt werden. Der Grund: Der Hof soll nach den Wünschen der Schüler umgestaltet werden. Dagegen regt sich viel Kritik. Und das sagt die Stadt zu den Vorwürfen.

Mehr Grünflächen, weniger Beton: Der Schulhof der Geschwister-Scholl-Schule in Heddesdorf soll einen neuen Anstrich bekommen. Die Ideen dafür lieferten die Kinder selbst. Kommende Woche sollen schon die ersten Arbeiten beginnen – doch speziell die Fällung dreier Bäume steht momentan in der Kritik.







Artikel teilen

Artikel teilen