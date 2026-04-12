Ob mit oder ohne grünen Daumen, Tausende Besucher kamen für den Gartenmarkt nach Neuwied. Unsere Zeitung hat nachgefragt, was die Gartenfreunde gelockt hat.

Der Gartenmarkt lockte Tausende in die Neuwieder City. Die RZ hat sich bei den Besuchern umgehört und gefragt: „

Warum kommen sie zum Gartenmarkt?“

„Wir wollen ein paar Pflanzen für den Garten kaufen und einfach mal schauen, was der Markt so hergibt“, sagen Manuela Turi und Tina Gutwein aus Torney und freuen sich: „Gefunden haben wir auch schon was.