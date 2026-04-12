Umfrage unter den Besuchern
„Warum kommen Sie zum Neuwieder Gartenmarkt?“
Der Neuwieder Gartenmarkt hat viel zu bieten. Wir haben die Besucher gefragt, womit sie der Gartenmarkt gelockt hat.
Der Neuwieder Gartenmarkt hat viel zu bieten. Wir haben die Besucher gefragt, womit sie der Gartenmarkt gelockt hat.
Jörg Niebergall

Ob mit oder ohne grünen Daumen, Tausende Besucher kamen für den Gartenmarkt nach Neuwied. Unsere Zeitung hat nachgefragt, was die Gartenfreunde gelockt hat. 

Lesezeit 1 Minute
Der Gartenmarkt lockte Tausende in die Neuwieder City. Die RZ hat sich bei den Besuchern umgehört und gefragt: „Warum kommen sie zum Gartenmarkt?“„Wir wollen ein paar Pflanzen für den Garten kaufen und einfach mal schauen, was der Markt so hergibt“, sagen Manuela Turi und Tina Gutwein aus Torney und freuen sich: „Gefunden haben wir auch schon was.

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