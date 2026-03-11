Bürgermeister der VG Unkel
Warum Karsten Fehr im Sommer 2027 in den Ruhestand geht
Karsten Fehr, Bürgermeister der VG Unkel, verabschiedet sich Ende Juni 2027 nach 15 Jahren von seinem Amt. Am 8. November 2026 wird sein Nachfolger gewählt. Dessen Amtsantritt ist der 1. Juli 2027.
Elisabeth Blass Fotografie

Seit April 2012 ist Karsten Fehr Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Unkel. Im Sommer 2027 ist für ihn jedoch Schluss, früher als eigentlich erwartet. Daher muss bereits in diesem November ein neuer VG-Chef gewählt werden.

Lesezeit 3 Minuten
Zum 30. Juni 2027 ist für Karsten Fehr, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Unkel, Schluss. Am 10. Juni 2027 wird er 65 Jahre alt. Seit April 2012 im Amt und im November 2019 wiedergewählt kann er laut dem Landesbeamtengesetz von Rheinland-Pfalz nach Vollendung des 65.

