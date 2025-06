Die neue Baustelle in Rheinbrohl am Kreisel dient der Vorbereitung der Generalsanierung der Deutschen Bahn 2026. Doch sie ist nicht die Einzige.

Als uns die Frage erreichte, was am Kreisel zwischen Rheinbrohl und Bad Hönningen gebaut wird, brodelte die Gerüchteküche: Hat es etwas mit dem Edeka-Neubau oder der Erweiterung von Lidl zu tun? Die Antwort war simpel: nein. Es handelt sich nach Auskunft des Bürgermeisters Jan Ermtraud um vorbereitende Maßnahmen der Deutschen Bahn für die Generalsanierung 2026. Die Pressestelle der Bahn bestätigte auf Anfrage unserer Zeitung, dort Baustellenzufahrten anzulegen, da die Unterführung in Richtung Fähre saniert werden soll.

Es laufen mehrere Vorbereitungsarbeiten

Die Arbeiten in Rheinbrohl sind aber nicht die einzigen vorbereitenden Maßnahmen. Bis Dezember sollen weitere Baustellen entlang der Bahnstrecke zwischen Unkel und Wiesbaden folgen. So etwa an der Kreisgrenze: Seit 16. Juni und noch bis Ende Juli führt die Deutsche Bahn zudem Vorbereitungsarbeiten zwischen Engers und Koblenz durch. Dadurch kann es zu Beeinträchtigungen rund um die Bahnstrecke kommen. „Die Arbeiten umfassen die Herstellung von Kabelschächten, Bohrungen und Tiefgründungen für Signalmasten“, heißt es in der Pressemitteilung dazu.

Von Gleisen über Weichen bis zu Bahnhöfen: Alles soll gemacht werden

Diese Vorbereitungsarbeiten sind dabei nur ein Vorgeschmack auf das, was 2026 kommt. Gut 100 Kilometer Bahnstrecke sollen rechtsrheinisch im zweiten Halbjahr in nur sechs Monaten umfassend saniert werden. Ein ehrgeiziger Plan der Bahn mit dem Ziel, ein Hochleistungsnetz in ganz Deutschland zu errichten. Die rechtsrheinische Strecke zwischen Wiesbaden und Troisdorf ist nur ein Teil davon. Es sollen unter anderem Weichen, Gleise, Überleitstellen sowie Bahnhöfe flächendeckend ertüchtigt werden. Die Bahn verspricht sich davon mehr Effizienz und Pünktlichkeit – und weniger Sanierungsbedarf in den Jahren nach 2026. Doch dafür müssen die Reisenden erst einmal durch die sechs Monate durch, in denen die rechtsrheinische Strecke unter Vollsperrung bearbeitet wird.