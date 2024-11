Name wird diskutiert Warum heißt der Weihnachts- in Neuwied Knuspermarkt? 27.11.2024, 11:46 Uhr

i Seit 2012 heißt der Neuwieder Weihnachtsmarkt Knuspermarkt. Felix Banaski

Ist der Knuspermarkt in Neuwied – trotz seines Namens – noch ein Weihnachtsmarkt und welchen Hintergrund hat der Name? Unsere Zeitung hat nachgefragt.

In Engers gibt es den Nussknackermarkt, in Traben-Trarbach den Mosel-Wein-Nachts-Markt und in Nürnberg und Wien die Christkindlmärkte – Weihnachtsmärkte haben mitunter die unterschiedlichsten Namen. Dass der Knuspermarkt in Neuwied das Wort „Weihnachten“ nicht im Namen trägt, sorgt jedes Jahr wieder für Verwirrung.

