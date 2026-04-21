Ihre Wurzeln hat die Görres-Druckerei zwar in Koblenz, doch die Schließung des Traditionsunternehmens mit Sitz in Neuwied trifft auch die Menschen in der Deichstadt sehr. Der Vorwurf wird laut: Hat die Verwaltung den Betrieb im Stich gelassen?
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Dass es dem Wirtschaftsstandort Deutschland nicht gut geht, bekommen auch industriell geprägte Städte wie Neuwied zu spüren. Nach der angekündigten Schließung des Verpackungsherstellers Coveris folgt hier die nächste Schlappe: Auch die Görres-Druckerei macht Ende April dicht.