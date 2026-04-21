Weiterer Neuwieder Betrieb zu
Warum hat Stadt der Görres-Druckerei nicht geholfen?
Die schwierige Situation in der Branche macht auch vor der Görres-Druckerei mit Sitz in Neuwied nicht Halt.
Die schwierige Situation in der Branche macht auch vor der Görres-Druckerei mit Sitz in Neuwied nicht Halt.
Jörg Niebergall

Ihre Wurzeln hat die Görres-Druckerei zwar in Koblenz, doch die Schließung des Traditionsunternehmens mit Sitz in Neuwied trifft auch die Menschen in der Deichstadt sehr. Der Vorwurf wird laut: Hat die Verwaltung den Betrieb im Stich gelassen?

Lesezeit 2 Minuten
Dass es dem Wirtschaftsstandort Deutschland nicht gut geht, bekommen auch industriell geprägte Städte wie Neuwied zu spüren. Nach der angekündigten Schließung des Verpackungsherstellers Coveris folgt hier die nächste Schlappe: Auch die Görres-Druckerei macht Ende April dicht.

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