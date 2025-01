„Rechtslastige Okkupation“? Warum Grüne ein Problem mit einem Veteranentag haben 31.01.2025, 10:00 Uhr

i Ein kommunaler Veteranentag für Soldaten der Bundeswehr ja, oder nein? Das war die Frage im Asbacher VG-Rat. Henning Kaiser. dpa

Ein Veteranentag für die Soldaten der Bundeswehr in der VG Asbach? Was als einfacher Antrag der CDU/FDP begann, wurde zu einer politisch hochtrabenden Debatte – sehen so manche Fraktionen darin instinktiv die sogenannte Gefahr von rechts.

Im vergangenen Jahr in Berlin von der großen Politik beschlossen, hat er es nun auch in die Verbandsgemeinde (VG) Asbach geschafft: Der Veteranentag zur Würdigung der Soldaten der Bundeswehr. Die Fraktionsgemeinschaft aus CDU und FDP hatte das Thema jüngst in den VG-Rat eingebracht und stieß dabei auch auf warnende (Wider-)Worte.

