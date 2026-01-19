Gastronomie im Kreis Neuwied Warum gesenkte Mehrwertsteuer nur „ein Lichtblick“ ist 19.01.2026, 12:02 Uhr

i Florian Lanz vom Restaurant „Zur Traube“ in Unkel hofft, dass die Mehrwertsteuersenkung etwas finanzielle Luft für vorgesehene Renovierungen schafft. Sabine Nitsch

Seit Jahresbeginn gilt auf Speisen eine reduzierte Mehrwertsteuer. Wird essen gehen nun günstiger? Wie der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband im Kreis Neuwied das einschätzt, was Gastronomen sagen und warum die Branche ein Sorgenkind ist.

„Gleich am ersten Januar haben uns Gäste auf die Mehrwertsteuersenkung angesprochen und nach zwölf Prozent Rabatt gefragt“, sagt Thomas Seidel, Inhaber vom Restaurant und Weinbistro Marktwirtschaft in Linz am Rhein. Diesen Gästen habe er erklärt, dass die Mehrwertsteuer doch vor allem deshalb gesenkt worden sei, um die Branche von den massiven Kostensteigerungen mit denen auch sie bis dato konfrontiert ist, zu entlasten: von den gestiegenen ...







