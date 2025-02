Sicherer Schulweg in Windhagen Warum für die CDU ein Zebrastreifen ausscheidet 07.02.2025, 11:04 Uhr

i In der Straße "Im Nassen" soll ein Zebrastreifen auf Höhe des Jugendtreffs entstehen. Die Querungshilfe an der Kreuzung mit der Reinhard-Wirtgen-Straße wird für Schulkiner als zu gefährlich angesehen. Michael Möhlenhof

Mit quietschenden Reifen kommt ein Lkw kurz vor den Windhagener Kindern auf ihrem Schulweg zum Stehen. Damit solche Situationen in der Straße „Im Nassen“ nicht passieren, möchte G-BfW einen Zebrastreifen anlegen. Doch die CDU ist anderer Auffassung.

Wie kann ein sicherer Schulweg für die Windhagener Kinder gelingen? Für die Schüler aus dem Kernort gibt es die Problematik, über die Brücke über die Autobahn und dann am Forum vorbei zur Grundschule zu müssen. Damit dort für mehr Sicherheit gesorgt werden kann, hat die Fraktion von Gemeinsam – Bürger für Windhagen (G-BfW) in der jüngsten Sitzung beantragt, einen Zebrastreifen in der Straße „Im Nassen“ prüfen zu lassen.

