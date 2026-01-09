Wiedtalbad hat Spende verloren Warum fördert die Else-Schütz-Stiftung Schwimmbäder? Justin Buchinger 09.01.2026, 19:00 Uhr

i Mit der Spende der Else-Schütz-Stiftung sollte im Rahmen der Sanierung ein Lehrschwimmbecken im Wiedtalbad gebaut werden. Daniel Dresen (Archiv). Daniel Dresen

Die Else Schütz Stiftung hat ihre Spende von 1,6 Millionen Euro für das Wiedtalbad in Hausen zurückgenommen. Doch warum unterstützt die Montabaur Stiftung überhaupt Schwimmbäder?

Die Else Schütz Stiftung hat ihre Spende von 1,6 Millionen Euro für das Wiedtalbad in Hausen zurückgenommen. Zu lange sei das Projekt in der Planung und vor allem Prüfung für Landesförderung. Aber nicht nur das Wiedtalbad, sondern auch der vor Kurzem eröffnete Schwimmbadneubau in Altenkirchen und andere Bäder in der Region bekamen Mittel von der Stiftung.







Artikel teilen

Artikel teilen