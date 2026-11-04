Neuer Bürgermeister gesucht
Warum die Wahl in der VG Unkel so wichtig ist
Sie kandidieren am 8. November als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Unkel: Thomas Schmidt (Grüne; von links), Nicole Hahn (SPD
Sie kandidieren am 8. November als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Unkel: Thomas Schmidt (Grüne; von links), Nicole Hahn (SPD) und Korbinian Wester (CDU).
Heinz-Werner Lamberz/Nicole Hahn/UTown Creatives

Am 8. November entscheidet sich, wer der Nachfolger von Unkels VG-Bürgermeister Karsten Fehr wird. Drei Kandidaten stehen zur Wahl. Die Wahlbeteiligung droht eher niedrig auszufallen. Daher richten die Bewerber einen wichtigen Appell an die Bürger.

Lesezeit 2 Minuten
Der Wahlkampf biegt in der Verbandsgemeinde (VG) Unkel allmählich in Richtung Zielgerade ein. Am Sonntag, 8. November, dürfen mehr als 10.100 Menschen in der Stadt Unkel und den drei Ortsgemeinden Rheinbreitbach, Bruchhausen und Erpel einen neuen VG-Chef wählen.
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