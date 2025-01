Barrierefreiheit Fehlanzeige Warum die neue Post in Asbach nicht nur Freude auslöst 24.01.2025, 11:00 Uhr

i Die Post in Asbach ist im September umgezogen. Doch sowohl zum Standort als auch zur Zugänglichkeit regt sich Kritik. Oliver Berg. picture alliance / dpa

Als die Post in Asbach vom Vorteil-Center in den Ortskern zog, strahlte man auf einem Pressefoto in die Kamera, dass der Standort „gestärkt“ werde. Über Barrierefreiheit hatte man sich keine Gedanken gemacht, wie es scheint.

Da staunt Martin Mallach aus Windhagen nicht schlecht, als er in die neue Poststelle in Asbach möchte: Er steht mit seinem Rollator vor Stufen. Dabei hatte der Kundenservice der Post ihm vorab telefonisch bestätigt, dass die neue Poststelle in der Hospitalstraße ebenso barrierefrei zugänglich sei, wie es die ehemalige Filiale gewesen ist.

