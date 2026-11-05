Am 8. November entscheidet sich in Erpel, wer der Nachfolger vom zurückgetretenen Günter Hirzmann wird. Drei Kandidaten stehen zur Wahl. Sie richten einen wichtigen Appell an die Bürger.
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In der „Alten Herrlichkeit“ Erpel neigt sich der Wahlkampf um das Amt des Ortsbürgermeisters dem Ende zu. Am Sonntag, 8. November, dürfen in der Ortsgemeinde mehr als 2000 Menschen einen neuen Ortschef wählen. Grund: Ende August hat der bisherige Bürgermeister Günter Hirzmann (CDU) aus beruflichen Gründen sein Amt niedergelegt.