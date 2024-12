Haushalt der Gemeinde Asbach Warum der Ortschef trotz eines Minus zuversichtlich ist 30.12.2025, 15:00 Uhr

i Der Haushalt der Ortgsmeinde Asbach ist trotz des Minus für den Ortsbürgermeister Franz-Peter Dahl erfreulich. Karl-Josef Hildenbrand. picture alliance/dpa

Minus in der Kasse, und trotzdem freut sich der Ortsbürgermeister? Wie passt das zusammen. Der Blick auf die Haushaltssituation der Ortsgemeinde Asbach verrät es.

Haushaltsberatungen sind in der Ortsgemeinde Asbach in den letzten Jahren immer angespannt gewesen. Zu oft hat man wegen einer schlechten Einnahmeseite den Rotstift zücken und Projekte streichen müssen. Das sieht nun anders aus: Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung des Jahres kurz vor Weihnachten den Etat für 2025 und 2026 verabschiedet – zwar mit einigen Schwächen, aber der Ortsbürgermeister bleibt entspannt.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen