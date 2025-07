Warum dem Eine-Welt-Laden in Neuwied das Aus droht

Nach mehr als 45 Jahren könnte der Eine-Welt-Laden in Neuwied schließen müssen. Es finden sich keine Nachfolger für die Vorstandsposten des Vereins, der für das Angebot der Fair-Trade-Waren verantwortlich zeichnet.

Dem Eine-Welt-Laden in der Neuwieder Innenstadt droht das Aus. Wenn sich nicht bis Mai 2026 eine neue Vorstandsspitze finden sollte, müsste das vor mehr als 45 Jahren vom Verein Eine-Welt-Laden Neuwied gegründete Geschäft in der Fair-Trade-Stadt Neuwied seine Türen schließen.

Mitte Januar 1980 hatte der in der Herrnhuter Brüdergemeine tätige Pfarrer Siegfried Bernhard verschiedene Organisationen und Gruppen eingeladen, gemeinsam einen Dritte-Welt-Laden zu gründen. Beteiligt an den Gesprächen waren Mitglieder und Mitarbeiter vom Internationalen Christlichen Friedensdienst Eirene, von verschiedenen Kirchengemeinden, von der Neuwieder Gruppe von Amnesty International sowie der Bürgerinitiative gegen das AKW Mülheim-Kärlich.

Ein Vorbereitungskreis von 40 Personen erklärte sich bereit, einen Trägerverein zu gründen, mit Beiträgen die finanzielle Basis für die Startphase zu schaffen, Grundsätze und Ziele für einen solchen Dritte-Welt-Laden zu formulieren und die Organisation eines Verkaufsdienstes in die Wege zu leiten. Die Herrnhuter Brüdergemeine bot ein geeignetes Ladenlokal an. Am 19. März 1980 gründeten 36 Personen den Verein „Aktion Eine Welt“.

Wie es nach dem Gründungstreffen weiterging

Nach Wochen intensiver Tätigkeiten, insbesondere für die Einrichtung des Ladens, für Dekoration, Auswahl und Einkauf der Waren, Vorbereitung der praktischen Verkaufstätigkeiten, der Buchführung und Verwaltung, wurde am 17. Mai 1980 der Laden in der Langendorfer Straße 178 mit einem kleinen Fest eröffnet. 2005 zog er in die Marktstraße 62 um.

Aktuell wird der 80 Mitglieder starke Verein von den Koblenzern Karin Laier (Vorsitzende) und Thomas Schmidt (stellvertretender Vorsitzender) geführt. Beide wollen bei der nächsten Mitgliederversammlung im Mai nicht mehr für ihre ehrenamtlichen Posten kandidieren. „Wir suchen dringend Nachfolger“, so Laier, die dann neun Jahre Vorsitzende ist. „Schon damals, 2016, drohte das Aus des Ladens, weil wir keinen Vorsitzenden finden konnten. Jetzt haben wir sogar eine Findungskommission gegründet, die sich mit dem Thema beschäftigt.“

„Wir stehen auch hinter dem Leitgedanken, hier diese Produkte zu verkaufen.“

Christa Heinzelmann (70), ehrenamtliche Verkäuferin

Dabei ist nicht nur die Vereinsspitze in die Jahre gekommen, auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter, die täglich im Eine-Welt-Laden die Kunden bedienen, werden nicht jünger. „Spaß macht die Arbeit allemal“, freut sich zumindest Christa Heinzelmann (70) immer wieder, wenn sie ihrer ehrenamtlichen Beschäftigung (sie macht das nunmehr seit sechs Jahren) nachgehen kann.

„Wir stehen auch hinter dem Leitgedanken, hier diese Produkte zu verkaufen.“ Zu den fair gehandelten Artikeln zählen inzwischen neben einer Vielzahl von Lebensmitteln und anderen Produkten des täglichen Bedarfs wie etwa Körperpflegemittel auch Lederwaren und Textilien, Kunsthandwerk und Schmuck sowie Musikinstrumente, Dekorations- und Geschenkartikel.

„Für uns als Vorstand ist es aber auch Zeit, mal was Neues zu machen“, blickt Laier ein wenig optimistisch in die Zukunft. „Und ich wäre schon sehr traurig, wenn sich kein Nachfolger für Thomas und mich finden würde.“