Mal eben schnell einen Termin zur Sperrmüllabholung buchen? Das geht in Neuwied momentan nicht so einfach. Warum die Bürger oft lange warten müssen und was der Grund für die vielen Müllberge ist, erklärt die Abfallwirtschaft jetzt unserer Zeitung.

Immer wieder tauchen illegale Müllansammlungen in Neuwied auf, so etwa zuletzt in der Schlossstraße. Statt den Abfall ordnungsgemäß zur Abholung anzumelden, wird er einfach am Straßenrand abgelegt oder dazugelegt. Bei vielen Anwohnern steigt deshalb der Frust.

Ein Kritikpunkt: Es gebe zu wenig Abfuhrtermine für Sperrmüll, teilweise dauere es Wochen oder Monate, bis der Müll abgeholt werden kann. Es sei also kein Wunder, wenn so mancher sich anders behelfe. Die Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied wehrt sich gegen diese Vorwürfe. Aktuell könne es zwar Verzögerungen geben, aber an Terminen würde es nicht mangeln.

„Wenn ich mich recht erinnere, waren die Abfuhren früher wesentlich häufiger.“

Kommentar unter unserem Facebook-Beitrag zum Thema Müllberge nach Sperrmüll

Unter einem Facebook-Beitrag unserer Zeitung zu dem Thema gab es viele Kommentare. Ein Nutzer schreibt: „ Ich finde, dass dieses Problem erst gehäuft auftritt, seit seitens des Kreises die Abfuhrtermine für Sperrmüll geändert wurden. Wenn ich mich recht erinnere, waren die Abfuhren früher wesentlich häufiger.“ Ein anderer stimmt ihm zu: „Das kommt davon, wenn man statt fester Sperrmülltermine so ein Durcheinander macht! Natürlich ist es verführerisch, schnell eine Kleinigkeit dazuzustellen.“

Die Anwohner müssten teilweise bis zu zwei Monate warten, kritisieren sie, die Terminauswahl sei momentan „unterirdisch“. Währenddessen bleibe der Sperrmüll dann liegen, im besten Fall auf dem eigenen Grundstück. Aber sobald der Abfall auf die Straße gestellt wird, würden andere Anwohner ihren Müll in Nullkommanichts dazustellen. Ein Dominoeffekt, der für große Müllberge sorgt.

Anmeldespitzen bei der Sperrmüllabholung

Aber welche Möglichkeiten haben die Bürger überhaupt, um ihren Sperrmüll zu entsorgen? Jörg Schwarz vom Vorstand der Abfallwirtschaft klärt auf: Sie können entweder bis zu zwei Kubikmeter täglich kostenlos bei den drei Wertstoffhöfen des Kreises abgeben oder ihren Müll vor der Haustür abholen lassen. Dafür fänden alle drei Wochen Abfuhren statt, an insgesamt 17 Terminen im Jahr. Bis zu fünf Kubikmeter können pro Haushalt angemeldet werden, mehr als in umliegenden Landkreisen. Dieses einmalige System gebe es schon seit Jahren.

Trotz dieser vielen Termine könnten gelegentliche „Anmeldespitzen“ wie im Moment dazu führen, dass erst der nächste freie Termin angeboten werde – das dauere manchmal eben. Eine nicht vorhersehbare Anzahl an Auszügen, bei denen in der Regel Sperrmüll entsorgt werde, könne dafür der Grund sein, aber auch überhöhte Mengenanmeldungen, die in der Folge die Anzahl der Anfahrstellen reduzieren würden. Wenn Abholtermine und Auszugstermine auseinanderfielen, werde selbst angemeldeter Sperrmüll oft zu früh und somit unerlaubt abgelegt, erklärt Schwarz.

Noch häufigere Termine würden ihm zufolge das Problem nicht beheben. Denn unerlaubte Müllablagerungen bestünden sowieso oft aus Materialien, die nicht über die Sperrmüllsammlung entsorgt werden dürften, etwa Baumischabfälle, Restmüllsäcke oder Bauschutt. Die Bürger hätten ja außerdem immer die Möglichkeit, ihren Sperrmüll in den Wertstoffhöfen abzugeben, jeden Tag und kostenfrei. „Damit besteht für alle Bürgerinnen und Bürger jederzeit eine legale und kostenfreie Möglichkeit, ihren Sperrmüll zu entsorgen“, sagt das Vorstandsmitglied.

„Wir bedauern, dass es hier zu Verzögerungen kommt, und suchen nach Lösungsmöglichkeiten, um das Problem kurzfristig zu beheben.“

Jörg Schwarz, Vorstandsmitglied der Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied

Die Frage, ob es in den vergangenen Jahren Änderungen bei dem System gegeben hat und ob es nun weniger oder mehr Termine als früher gibt, blieb unbeantwortet. Schwarz betont lediglich: „ Der Abfuhrrhythmus hat sich seit mehreren Jahren bewährt und ist unter betrieblichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten mit der gesamten Abfuhrlogistik abgestimmt.“

Die Abfallwirtschaft habe Verständnis dafür, dass Bürger ihren Sperrmüll so bald wie möglich abgeholt bekommen möchten. Die ungewöhnlich hohe Zahl an Anmeldewünschen könne aus urlaubs- und krankheitsbedingten Gründen aber nur sukzessive abgearbeitet werden. „Wir bedauern, dass es hier zu Verzögerungen kommt, und suchen nach Lösungsmöglichkeiten, um das Problem kurzfristig zu beheben“, erklärt Schwarz.