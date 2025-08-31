Der Junggesellenverein Rheinbreitbach 1833 hält die Tradition am Leben, die kein „leichtes“ Hobby ist: Zwei bis drei Kilogramm wiegt eine Fahne. Es gibt sogar Meisterschaften im Fahnenschwenken.

Wenn die bunten Fahnen durch die Luft wirbeln und rhythmisch geschwungen werden, ist klar: Die Fahnenschwenker des Junggesellenvereins Rheinbreitbach 1833 sind wieder im Einsatz. Was einst zur Abschreckung von Feinden diente, ist heute ein lebendiges Stück Brauchtum – und macht vor allem eins: richtig Spaß.

i Fahnenschwenker aus Rheinbreitbach/Orsberg (von links): Lars Bornheim, Erster Vorsitzender, Anton Klein vom JGV Orsberg sowie Christopher Nolden. Michael Möhlenhof

Die Kunst des Fahnenschwenkens hat in Rheinbreitbach eine lange Geschichte: Seit der Vereinsgründung im Jahr 1833 gehört sie fest zum kulturellen Leben des Ortes. Acht aktive Fähnriche halten die Tradition lebendig – bis zur Hochzeit, denn dann endet die aktive Zeit. Doch ganz verschwinden die ehemaligen Schwenker nicht: Jedes Jahr am 23. Dezember treffen sich die „alten“ und „jungen“ Fähnriche zu einem gemütlichen Beisammensein, bei dem die Gemeinschaft im Mittelpunkt steht.

Auftritte mit Stolz und Präzision

Ob bei Junggesellenfesten, der Kirmes oder dem Parkfest – die Fahnenschwenker sind gern gesehene Gäste. Ihr Aufmarsch erfolgt traditionell direkt nach den Offizieren, angeführt von den gastgebenden Vereinen. Außenstehenden stellt sich die Frage: Wie kommt man zum Fahnenschwenken? Der Vorsitzende Lars Bornheim erinnert sich: „Ich fand das Fahnenschwenken schon als Kind toll.“ Einig sind sich die Beteiligten, dass sie die Tradition schon früh interessant fanden.

i Training muss sein, so können die Fahnenschwenker bei Festen begeistern. Michael Möhlenhof

Die Fahnen selbst sind keine Leichtgewichte: Mit zwei bis drei Kilogramm erfordern sie Kraft und Technik. Damit sie beim Wirbeln nicht ins Schlingern geraten, wird der Griff mit Blei ausgeglichen – der perfekte Schwerpunkt liegt etwa eine Handbreit neben dem Beginn des Fahnentuches. Gebaut werden die Fahnen in Eigenregie, jeder baut seine Fahnen selbst mit etwas Hilfe der Kameraden, oft mit Materialien aus dem Baumarkt. Allerdings wird die Spitze, die wie der große Handknauf eines Spazierstocks aussieht, häufig fertig zugekauft.

Ein Höhepunkt im Jahresverlauf sind die Fahnenschwenker-Meisterschaften, bei denen 10 bis 15 Mannschaften antreten – hier dürfen auch die „verheirateten Senioren“ wieder mitwirbeln. Die fünfminütige Vorführung gliedert sich in Pflicht und Kür: Nach eineinhalb Minuten standardisierter Figuren folgen kreative Kunstschläge, bei denen jeder Schlag dreimal links und dreimal rechts ausgeführt wird. Das Hochwerfen der Fahne ist aus Sicherheitsgründen untersagt.

i Einige Fahnenschwenker aus Rheinbreitbach/Orsberg (von links): Christopher Nolden, Anton Klein und Lars Bornheim. Michael Möhlenhof

Trainiert wird nicht nach festem Plan, sondern flexibel vor Veranstaltungen oder spontan im Freien. Die Freude am gemeinsamen Tun steht im Vordergrund – und genau das macht das Fahnenschwenken so besonders. Frauen sind bislang nicht Teil der Gruppe, da sie traditionell als Ableger des Junggesellenvereins agiert. Was bleibt, ist die Begeisterung für eine Tradition, die Generationen verbindet – mit Schwung, Stolz und einer gehörigen Portion Spaß.