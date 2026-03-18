Drei Bewerber konkurrieren Warum Bürgermeisterwahl in Bad Hönningen wichtig ist Daniel Dresen 18.03.2026, 10:00 Uhr

i Wer macht das Rennen bei der Stadtbürgermeisterwahl am 22. März in Bad Hönningen? Mark Geimer (parteilos; von links), Volker Risse (CDU) und Francesco Lopez (freier Bewerber, jedoch AfD-Mitglied) grüßen von den Wahlplakaten in der Badestadt. Daniel Dresen

Etwa 4300 Menschen dürfen in der Stadt Bad Hönningen am 22. März einen neuen Bürgermeister wählen. Die Kandidaten Geimer, Lopez und Risse erklären, welche Bedeutung die Wahl hat und was das Amt des ehrenamtlichen Stadtchefs ausmacht.

Wer wird der Nachfolger des aus beruflichen Gründen zurückgetretenen Bad Hönninger Stadtbürgermeisters René Achten? Diese Frage dürfen circa 4300 Wahlberechtigte am 22. März mit ihrer Stimme beantworten. Die Wahlbeteiligung dürfte verhältnismäßig hoch ausfallen, findet doch parallel die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz statt.







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