Etwa 4300 Menschen dürfen in der Stadt Bad Hönningen am 22. März einen neuen Bürgermeister wählen. Die Kandidaten Geimer, Lopez und Risse erklären, welche Bedeutung die Wahl hat und was das Amt des ehrenamtlichen Stadtchefs ausmacht.
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Wer wird der Nachfolger des aus beruflichen Gründen zurückgetretenen Bad Hönninger Stadtbürgermeisters René Achten? Diese Frage dürfen circa 4300 Wahlberechtigte am 22. März mit ihrer Stimme beantworten. Die Wahlbeteiligung dürfte verhältnismäßig hoch ausfallen, findet doch parallel die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz statt.