Fabian auf Schloss Arenfels Warum „Bares für Rares“-Händler sich für Vögel einsetzt Andreas Winkelmann 05.05.2026, 10:00 Uhr

i Schlossherr Christian Runkel (links) mit dem prominenten Fördergesellschaftsmitglied auf Schloss Arenfels in Bad Hönningen: „Bares für Rares"-Händler Fabian Kahl. Andreas Winkelmann

Fabian Kahl, einer der bekanntesten Händler der ZDF-Sendung „Bares für Rares“, hat sich in Schloss Arenfels in Bad Hönningen verliebt. Im dortigen Schlosspark leben nämlich Bienenfresser – nach Ansicht des Naturfreunds eine schützenswerte Vogelart.

Fabian Kahl ist einer der bekanntesten Händler der erfolgreichen ZDF-Sendung „Bares für Rares“. Er ist seit Beginn der Sendereihe (2013) dabei und hat dort schon viel Rares ersteigern können. Für welche raren Vögel er 13 Jahre später im Park von Schloss Arenfels Bäume anreist, warum das nötig ist und wie es dazu kam, wollte unsere Zeitung von ihm wissen.







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