Leben und Arbeiten an der B42 Warum auf B42 bis Ende 2026 keine Sanierung stattfindet Daniel Dresen 03.06.2026, 06:00 Uhr

i Die B42 kurz vor dem nördlichen Ortseingang von Leutesdorf kommt einer geflickschusterten Schlaglochpiste gleich. Jörg Niebergall

Die B42 zwischen Bad Honnef und Neuwied ist stellenweise in keinem guten Zustand. Doch Straßensanierungsarbeiten stehen frühestens 2027 an, denn die fünfmonatige Vollsperrung der rechtsrheinischen Bahnstrecke sorgt für zusätzlichen Verkehr.

Auf der B42 zwischen Bad Honnef und Neuwied gibt es Streckenabschnitte, die einer Bundesstraße nicht würdig sind. Insbesondere zwischen Linz und Leubsdorf als auch zwischen Hammerstein und Leutesdorf gibt es Fahrbahnabsenkungen und reichlich Schlaglöcher.







Artikel teilen

Artikel teilen