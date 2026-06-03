Die B42 zwischen Bad Honnef und Neuwied ist stellenweise in keinem guten Zustand. Doch Straßensanierungsarbeiten stehen frühestens 2027 an, denn die fünfmonatige Vollsperrung der rechtsrheinischen Bahnstrecke sorgt für zusätzlichen Verkehr.
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Auf der B42 zwischen Bad Honnef und Neuwied gibt es Streckenabschnitte, die einer Bundesstraße nicht würdig sind. Insbesondere zwischen Linz und Leubsdorf als auch zwischen Hammerstein und Leutesdorf gibt es Fahrbahnabsenkungen und reichlich Schlaglöcher.