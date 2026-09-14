Die Kinder der Kita Bullerbü in Asbach wachsen seit einem Jahr mit Zwergziegen auf, die sie in den Sommermonaten füttern und pflegen. Da Wölfe im Westerwald immer wieder Nutztiere töten, ist das Gehege der drei Ziegenböcke besonders geschützt.
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Im November 2023 hat die kommunale Kita Bullerbü das Kita-Gebäude in der Nähe des Asbacher Sportplatzes bezogen. Zuvor war die jüngste der vier Asbacher Kitas in Provisorien untergebracht. Seit nun einem Jahr leben in den Sommermonaten auf einer großzügigen Grünfläche zwischen Kita-Gebäude und Sportplatz drei Zwergziegen.