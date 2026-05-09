Seit über 40 Jahren in Linz
Warum Antik- und Trödelmarkt Menschen in den Bann zieht
Zum Antik- und Trödelmarkt am ersten Maiwochenende kamen rund 120 Händler nach Linz, die beispielsweise unter den alten Bahnviad
Zum Antik- und Trödelmarkt am ersten Maiwochenende kamen rund 120 Händler nach Linz, die beispielsweise unter den alten Bahnviadukten ihre Tische aufbauten, um ihre Waren anzupreisen. Am Wochenende vom 8. und 9. August folgt die nächste Auflage.
Heinz-Werner Lamberz

Der Antik- und Trödelmarkt in Linz ist eine Institution. Menschen fernab des Rheinlands kommen in die Stadt, um in den Gassen zu stöbern und zu feilschen. Janine Petit, Leiterin der Linzer Touristinformation, nennt das mögliche Erfolgsgeheimnis.

Lesezeit 2 Minuten
Der Antik- und Trödelmarkt zählt in Linz zu den Höhepunkten im Veranstaltungskalender. Seit mehr als 40 Jahren bieten Händler ihre Waren in den Gassen der Altstadt oder unter den alten Bahnviadukten an. Hier wird gestöbert und gefeilscht – ein Paradies für Schnäppchenjäger.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren