Der Antik- und Trödelmarkt in Linz ist eine Institution. Menschen fernab des Rheinlands kommen in die Stadt, um in den Gassen zu stöbern und zu feilschen. Janine Petit, Leiterin der Linzer Touristinformation, nennt das mögliche Erfolgsgeheimnis.
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Der Antik- und Trödelmarkt zählt in Linz zu den Höhepunkten im Veranstaltungskalender. Seit mehr als 40 Jahren bieten Händler ihre Waren in den Gassen der Altstadt oder unter den alten Bahnviadukten an. Hier wird gestöbert und gefeilscht – ein Paradies für Schnäppchenjäger.