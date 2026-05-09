Seit über 40 Jahren in Linz Warum Antik- und Trödelmarkt Menschen in den Bann zieht Daniel Dresen 09.05.2026, 13:00 Uhr

i Zum Antik- und Trödelmarkt am ersten Maiwochenende kamen rund 120 Händler nach Linz, die beispielsweise unter den alten Bahnviadukten ihre Tische aufbauten, um ihre Waren anzupreisen. Am Wochenende vom 8. und 9. August folgt die nächste Auflage. Heinz-Werner Lamberz

Der Antik- und Trödelmarkt in Linz ist eine Institution. Menschen fernab des Rheinlands kommen in die Stadt, um in den Gassen zu stöbern und zu feilschen. Janine Petit, Leiterin der Linzer Touristinformation, nennt das mögliche Erfolgsgeheimnis.

Der Antik- und Trödelmarkt zählt in Linz zu den Höhepunkten im Veranstaltungskalender. Seit mehr als 40 Jahren bieten Händler ihre Waren in den Gassen der Altstadt oder unter den alten Bahnviadukten an. Hier wird gestöbert und gefeilscht – ein Paradies für Schnäppchenjäger.







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