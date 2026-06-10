Die Deutsche Bahn setzt während der Sanierung der rechten Rheinschiene im Kreis Neuwied Busse als Ersatz für ausfallende Züge ein. Zum Start der Baumaßnahme am 10. Juli gibt es jedoch eine überraschende Übergangslösung zwischen Bahn- und Busverkehr.
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Die Deutsche Bahn saniert offiziell vom 10. Juli bis 12. Dezember die rechte Rheinschiene zwischen Troisdorf und Wiesbaden. Bislang gab es die berechtigte Annahme, dass in diesem Zeitfenster kein einziger Personenzug die Strecke passiert. Doch das stimmt nicht ganz, denn zum Startdatum am Freitag, 10.