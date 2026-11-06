Hausärztliche Versorgung Warum Ärztinnen in Bad Hönningen eigene Praxis eröffnen Daniel Dresen 06.11.2026, 14:00 Uhr

i Die Allgemeinmedizinerin Yvonne Kulik (links) und die hausärztliche Internistin Irmgard Eggert haben Anfang November die Praxis „Rheindocs“ in Bad Hönningen eröffnet. Unterstützt werden sie von den Medizinischen Fachangestellten Anna Solodka (im Hintergrund von links), Stephanie Salz und Anjelita Macherey. Daniel Dresen

Viele Hausärzte klagen über das Arbeitspensum in ihrer eigenen Praxis. So mancher sucht daher sein Glück in einem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ). Doch Yvonne Kulik und Irmgard Eggert haben in Bad Hönningen den umgekehrten Weg eingeschlagen.

Die Allgemeinmedizinerin Yvonne Kulik (48) und die hausärztliche Internistin Irmgard Eggert (57) haben einen eher ungewöhnlichen Schritt gewagt. Nach gemeinsamen Jahren als Teil des Ärzteteams der Hausarztpraxis Bad Hönningen in der Hofstraße, die seit drei Jahren vom Träger „MED:ON MVZ“ als Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) betrieben wird, haben die beiden Ärztinnen Anfang November nun ihre eigene Praxis unter dem Namen „Rheindocs“ ...







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