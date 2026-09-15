Windpark Märkerwald-Dierdorf
Warum Abo Energy die Windräder an der A3 nicht baut
Kein Windpark Märkerwald-Dierdorf: Das Wiesbadener Unternehmen Abo Energy hat das Projekt aus wirtschaftlichen Gründen eingestel
Kein Windpark Märkerwald-Dierdorf: Das Wiesbadener Unternehmen Abo Energy hat das Projekt aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt. (Symbolbild)
Patrick Seeger. picture alliance/dpa

Der Projektentwickler Abo Energy hat seine Pläne für den Windpark Märkerwald-Dierdorf eingestellt. Unsere Zeitung hat das Unternehmen gefragt, warum sich das Projekt nicht mehr rechnet.

Lesezeit 2 Minuten
Acht Windkraftanlagen wollte Abo Energy an der A3 nahe Dierdorf bauen. In der vergangenen Woche teilte der Wiesbadener Projektentwickler für erneuerbare Energien mit, dass man die Anträge für den Windpark Märkerwald-Dierdorf aus wirtschaftlichen Gründen zurückgezogen hat und das Projekt einstellt.
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