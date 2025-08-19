Neben der Aldi-Filiale in Bad Hönningen gibt es ein freies Grundstück, auf dem der Discounter ein Fachmarktzentrum errichten möchte. Doch auf dem Gelände tut sich noch nichts. Unsere Zeitung hat bei Aldi Süd und der Stadtverwaltung nachgehakt.

Nachdem die Flüchtlingscontainer neben der Aldi-Filiale in Bad Hönningen abgebaut wurden, ist auf dem Gelände an der Sprudelstraße seit Monaten nichts mehr passiert. Doch eigentlich gibt es hierfür große Pläne: Der Discounter Aldi Süd möchte hier ein Fachmarktzentrum errichten. Auf einer Fläche von 1100 Quadratmetern sollen neue Einkaufsmöglichkeiten entstehen. Ansiedeln könnten sich beispielsweise ein Non-Food-Discounter, ein Getränkemarkt, ein Einrichtungsladen, ein Drogeriemarkt oder ein Café mit Backwarenverkauf. Die Rede ist von zwei bis drei kleinen Läden. Die Aldi-Filiale mit ihren 1300 Quadratmetern Verkaufsfläche soll am derzeitigen Standort bestehen bleiben und lediglich modernisiert werden.

Aldi in Abstimmung mit der Stadt Bad Hönningen

Unsere Zeitung wollte bei Aldi Süd erfahren, wann die Pläne in der Badestadt endlich Fahrt aufnehmen, schließlich ist das Fachmarktzentrum bereits seit sechs Jahren ein Thema. Die Antwort aus der Aldi-Süd-Zentrale in Mülheim an der Ruhr fällt allerdings äußerst mager aus: „Aldi Süd plant, seinen Standort weiterzuentwickeln, und befindet sich diesbezüglich in der Abstimmung mit der Stadt. Bitte haben Sie Verständnis, dass sich Aldi Süd aktuell nicht konkret zu möglichen Standortpartnern oder einem Zeitplan äußern kann.“

Stadt Bad Hönningen hat ihre Hausaufgaben gemacht

Daraufhin hat unsere Zeitung beim Bad Hönninger Beigeordneten Lukas Zwiener nachgefragt, welchen Kenntnisstand er zum geplanten Fachmarktzentrum hat. In der Stadtratssitzung im Juni ist die Änderung des Bebauungsplans „Am roten Kreuz“ beschlossen worden. „Die Bekanntmachung wird nun vorbereitet. Wenn die Bekanntmachung erfolgt ist, dann ist der Bebauungsplan rechtsgültig. Auf der Grundlage könnten Bauanträge gestellt werden“, erklärt Zwiener.

i Auf dem Grundstück für das geplante Fachmarktzentrum in Bad Hönningen tut sich noch nichts. Daniel Dresen

Der Beigeordnete der Stadt habe auch bei der Verbandsgemeinde versucht, mehr über den Planungsstand bei Aldi zu erfahren. „Ich war verwundert, dass auch bei der Verbandsgemeindeverwaltung nicht mehr Informationen von Aldi vorlagen. Denn Aldi hatte im vergangenen Jahr Druck gemacht und die Stadt darum gebeten, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Das haben wir erfüllt“, so Zwiener. Er hofft, dass mit der Rechtsgültigkeit des Bebauungsplans Aldi „schneller aus der Deckung kommt“. Möglicherweise wolle sich Aldi zum jetzigen Zeitpunkt mit Informationen zum Standort Bad Hönningen noch bedeckt halten, da noch unklar ist, was in der Nachbargemeinde Rheinbrohl aus den Erweiterungsplänen der Lidl-Filiale und dem Bau einer neuen Edeka-Filiale wird.