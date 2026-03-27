Leben und arbeiten an der B42 Warten auf die Tempo-30-Zone in Leutesdorf endet bald Sabine Nitsch 27.03.2026, 10:00 Uhr

i Die Anwohner von Leutesdorf warten weiter auf die Umsetzung einer Tempo-30-Zone auf dem innerörtlichen Abschnitt der B42. Jörg Niebergall

Die Tempobegrenzung in Leutesdorf bedeutet zwar mehr Fahrzeit für Autofahrer, jedoch mehr Lebensqualität und Sicherheit für die Anwohner. Doch die Einrichtung der Tempo-30-Zone lässt nach dem Beschluss Ende 2025 im Rat weiter auf sich warten.

Die B42 führt in Leutesdorf mitten durchs Dorf. Eine Straßenüberquerung ist für Fußgänger durchaus lebensgefährlich. Um die Sicherheit zu erhöhen, den Lärm zu mindern und mehr Lebensqualität in den Ort zu bringen, wird die B42 innerorts nun zur Tempo-30-Zone.







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