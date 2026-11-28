Leuchtend gelbe Überwürfe sollen Schulanfänger in der dunklen Jahreszeit besser sichtbar machen. Die Wirtgen-Stiftungen haben 2500 Warnüberwürfe für alle Erstklässler im Kreis Neuwied finanziert.
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Sie sind leuchtend gelb, mit reflektierenden Streifen versehen und lassen sich einfach über der Kleidung tragen: Für die Beschaffung von 2500 Warnüberwürfen für alle Erstklässler im Landkreis Neuwied haben die Stefan-Wirtgen-Stiftung und die Jürgen-Wirtgen-Stiftung einen mittleren vierstelligen Betrag gespendet.