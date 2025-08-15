In der Neuwieder City wird an mehr als einer Stelle gebaut, aber wie lange geht das noch? Wir haben nachgehört, wie der Stand der Großbaustellen an Luisenplatz, Schlossstraße und Engerser Straße ist.

Viele Neuwieder sind genervt von den vielen Baustellen in der Innenstadt. Am Luisenplatz etwa laufen nach wie vor die Arbeiten. Aber: Laut Stadtsprecher Ulf Steffenfauseweh liegen alle Bauprojekte im Plan, bei manchen geht es demnach sogar schneller als erwartet. Und: Auch wenn es hier aktuell noch nach viel Arbeit aussieht, steht das neue Wasserspiel auf dem Luisenplatz kurz vor der Fertigstellung.

Wasserspiel soll ab September sprudeln

Alle Leitungen sind gelegt, und die Handwerker sind jetzt damit beschäftigt, die Düsen zu setzen. Ist das geschehen, wird der Bereich zugepflastert, das Material dafür ist im Baustellenbereich schon zu sehen. Bleiben unvorhergesehene Pannen aus, könnten die Fontänen im September in Betrieb genommen werden.

Da der Platz vielseitig genutzt wird – unter anderem für Großveranstaltungen wie das Deichstadtfest – wurde eine Konstruktion gewählt, die sich nahtlos in die Oberfläche integriert. Bei Veranstaltungen können die Fontänen abgeschaltet und überbaut werden. An heißen Tagen soll das Wasserspiel zu einer Belebung des Platzes beitragen und die Temperaturen auf dem Platz etwas senken. Bei Dunkelheit werden die Fontänen zusätzlich farbig beleuchtet.

Ab Herbst wird dann in mehreren Einzelschritten der zweite Teil dieser Maßnahme umgesetzt. Dabei werden weitere Bänke aufgestellt und neue Bäume gepflanzt. Einige Exemplare müssen auch ersetzt werden. Noch im September wird der Fahnenhügel eingeebnet.

Vor einiger Zeit musste das Bauunternehmen, das die Sanierung der Schlossstraße ausführt, Insolvenz anmelden. Damals wurden Befürchtungen laut, dass die Bauarbeiten sich dadurch deutlich verzögern würden. Offenbar waren diese unnötig, denn laut Aussage der Stadtverwaltung läuft auch hier alles nach Plan, in Teilen sogar schneller. Da die Leitungsbauarbeiten mit Saugbaggern unterstützt werden, können Leitungen nun schneller freigelegt werden.

Arbeiten in der Schlossstraße sind im vollen Gang

Aktuell sieht die Planung vor, dass im Bereich zwischen Luisenplatz und Elfriede-Seppi-Straße im Spätsommer mit dem Straßenbau begonnen werden kann. Wer sich vor dem Schloss umschaut, wird feststellen, dass die Baustelle hier schon kurz vor dem Abschluss steht.

Von einem neuen Transformator in der Straße „Am Schloß“ ausgehend müssen noch Stromkabel an das Netz angeschlossen werden. Das soll bis Herbst erledigt sein – dann kann fertig gepflastert werden. Zwischen Hermannstraße und Luisenplatz sind die Arbeiten abgeschlossen. Hier stehen nur noch die Bepflanzung und die Markierung aus.

Nur in der Engerser Straße ist noch Geduld gefragt: Beim Umbau zur Fahrradstraße wird die unterliegende Infrastruktur erneuert, neue Gas- und Wasserleitungen werden verlegt, und Hauseigentümer können Glasfaseranschlüsse erhalten. Aktuell können hier nur die Gehwege auf beiden Seiten genutzt werden. Die Maßnahme zwischen Pfarr- und Wilhelmstraße soll bis zum kommenden Frühjahr abgeschlossen werden.