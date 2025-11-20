Gemeinsam Glühwein trinken Wann und wo im Kreis Neuwied Weihnachtsmärkte öffnen 20.11.2025, 12:10 Uhr

i Auf dem Knuspermarkt in der Neuwieder Innenstadt kommen die Menschen im Kreis Neuwied gerne auf eine Tasse Glühwein zusammen. Archiv Jörg Niebergall. Jörg Niebergall

Um das Warten auf das Fest der Liebe etwas zu versüßen, öffnen auch im Kreis Neuwied zahlreiche Weihnachtsmärkte. Wir geben einen Überblick über die Veranstaltungen in der Stadt Neuwied und in den sieben Verbandsgemeinden.

Die besinnliche Vorweihnachtszeit nutzen viele Menschen, um sich vor dem großen Fest mit der Familie, Freunden oder Arbeitskollegen auf eine Tasse wärmenden Glühwein zu treffen. Andere wiederum suchen an den Verkaufsständen vielleicht nach einem passenden Weihnachtsgeschenk.







