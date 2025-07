In Rheinbrohl will Edeka einen Neubau beziehen, Lidl plant eine Erweiterung. Doch wie steht es um die beiden Vorhaben? Wir haben bei den Unternehmen nachgehört.

Zwischen Bad Hönningen und Rheinbrohl wird aktuell auf der Wiese neben dem Kreisel gebaut – doch dabei geht es nicht um den neuen Edeka oder die Erweiterung von Lidl, sondern um die Generalsanierung der rechtsrheinischen Bahnstrecke im Jahr 2026. Einige Bürger in der Region sind enttäuscht, schließlich wartet so mancher sehnsüchtig auf die neuen Einkaufsmöglichkeiten.

So ist der Stand der Dinge bei Edeka und Lidl

Wir haben deshalb bei Edeka und Lidl nachgehört: Wie ist denn der Stand der Dinge bei dem Edeka-Neubau und der Lidl-Erweiterung, und wann ist jeweils mit einer Umsetzung der Pläne zu rechnen? Beide Unternehmen haben geantwortet, noch ist aber vieles offen.

Der Edeka-Neubau in Rheinbrohl wurde von der Kommunalpolitik in den vergangenen Jahren immer wieder angekündigt. Aus dem Unternehmen heißt es aber lediglich: „Wir haben nach wie vor Interesse an dem Standort Rheinbrohl. Zum aktuellen Zeitpunkt können wir keine weiteren Details benennen, da wir Mieter sein werden und die Umsetzung des Bauvorhabens damit nicht bei uns liegt.“ Der Edeka kommt also wohl – nur wann, ist noch offen.

Zu einer Lidl-Erweiterung hatte Ortsbürgermeister Oliver Labonde Anfang des Jahres kundgetan, dass diese noch in diesem Jahr kommen soll. Aus der Pressestelle heißt es auf Anfrage aber nur ziemlich allgemein, dass man a uch in Rheinbrohl den Kunden „eine moderne Einkaufsstätte mit attraktiven Einkaufsbedingungen“ bieten wolle. Wann aber die Erweiterung kommt? Derzeit könne man keine Angaben dazu machen, da man sich noch in der Planungsphase befinde.