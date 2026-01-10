Undichtigkeiten sind Problem Wann ist die neue Seehundanlage im Zoo Neuwied fertig? Viktoria Schneider 10.01.2026, 14:00 Uhr

i Seehunde bekommen im Zoo Neuwied ein neues Zuhause. Hauke-Christian Dittrich. dpa

Sie ist aktuell die größte Baustelle im Neuwieder Zoo: die neue Anlage für die Seehunde. Schon im vergangenen Herbst war die Rede von Undichtigkeiten. Konnte das Problem mittlerweile gelöst werden?

Schon seit Juni 2024 wird an der neuen Seehundanlage im Neuwieder Zoo gearbeitet. Die Fertigstellung war für den vergangenen Herbst angesetzt, doch auch zum Jahresanfang 2026 ist kein Ende in Sicht. Wann kann es losgehen? Zoopädagogin Eva Fritsch erklärt, warum es noch etwas dauert, und gibt einen Ausblick auf das neue Jahr.







