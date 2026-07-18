Generalsanierung rechter Rhein Wann geht es mit dem Neuwieder Bahnhofsgebäude weiter? Justin Buchinger 18.07.2026, 11:00 Uhr

i Vor Kurzem begann die Bahn mit den Arbeiten der Korridorsanierung. Doch bis das alte Bahnhofsgebäude in Neuwied einem modernen Neubau weicht, wird es noch dauern. Jörg Niebergall

Seit zwei Jahren ist das Neuwieder Bahnhofsgebäude gesperrt. Nun soll es im Rahmen der Sanierung der rechten Rheinschiene endlich weitergehen. Wir geben einen Überblick zu Abriss, Neubau und den weiteren Plänen der Bahn für den Bahnhof.

„Bahnhofshalle und Reisezentrum bis auf Weiteres geschlossen“, lasen Bahnkunden auf Schildern, die vor bald zwei Jahren plötzlich an den Türen des Neuwieder Bahnhofs hingen. Die Deutsche Bahn AG hatte das baufällige Gebäude im August 2024 wegen Statikproblemen vom einen auf den anderen Tag gesperrt.







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