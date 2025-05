Breitscheid: „Zum Dorfkrug“ bleibt vorerst geschlossen

Die Küche des Restaurants „Zum Dorfkrug“ in Breitscheid hat am Sonntag (6. April) in Flammen gestanden. Es gab drei Leichtverletzte. Die Feuerwehr konnte letztlich Schlimmeres verhindern. Inzwischen ist die Brandursache bekannt.