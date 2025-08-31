Charly Chaplin dürfte vielen noch bekannt sein. Er war einer der großen Schauspieler der Stummfilmzeit. In Niederraden konnten Interessierte jetzt eine Reise in diese längst vergangene Zeit der Filmkunst antreten.

Filmfestspiele in Cannes oder Venedig, da wollte die Dorfgemeinschaft Niederraden unter der Federführung von Ralph Zorn und vielen Helfern natürlich nachlegen und hat zur ersten Filmnacht auf den Bolzplatz neben dem Dorfgemeinschaftshaus eingeladen. Das weltweite agierende Wanderkino (unter anderem Vorführungen in Singapur und Bangkok) war mit historischem Feuerwehrauto, Riesenleinwand, 16-Millimeter-Filmvorführer aus längst vergangenen Tagen und wie es sich für eine Stummfilmnacht gehört, auch mit einem Liveorchester (Tobias Rank am E-Piano, Waltraud Elvers an der Bratsche) in den Westerwald gekommen.

Der MGV Oberraden mit Saxofonist Jörg Israel unter der Leitung von Wolfgang Fink hatte die Besucher musikalisch auf das Event eingestimmt. Neben Getränken zu fairen Preisen hatten die Macher der Dorfgemeinschaft natürlich auch Popcorn und Kino-Eis im Angebot. Obwohl sich mancher Besucher bei den fast einstelligen Temperaturen sicher lieber einen Glühwein gewünscht hätte.