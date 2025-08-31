Filmnacht in Niederraden
Wanderkino bringt Stummfilmzeit zurück in  Westerwald
Tobias Rank ist der Macher
Jörg Niebergall

Charly Chaplin dürfte vielen noch bekannt sein. Er war einer der großen Schauspieler der Stummfilmzeit. In Niederraden konnten Interessierte jetzt eine Reise in diese längst vergangene Zeit der Filmkunst antreten.

Lesezeit 3 Minuten

Filmfestspiele in Cannes oder Venedig, da wollte die Dorfgemeinschaft Niederraden unter der Federführung von Ralph Zorn und vielen Helfern natürlich nachlegen und hat zur ersten Filmnacht auf den Bolzplatz neben dem Dorfgemeinschaftshaus eingeladen. Das weltweite agierende Wanderkino (unter anderem Vorführungen in Singapur und Bangkok) war mit historischem Feuerwehrauto, Riesenleinwand, 16-Millimeter-Filmvorführer aus längst vergangenen Tagen und wie es sich für eine Stummfilmnacht gehört, auch mit einem Liveorchester (Tobias Rank am E-Piano, Waltraud Elvers an der Bratsche) in den Westerwald gekommen.

Filmnacht in Niederaden: Kühl war es
Jörg Niebergall
Filmnacht in Niederaden: Kühl war es
Jörg Niebergall
Filmnacht in Niederaden: Kühl war es
Jörg Niebergall
Filmnacht in Niederaden: Kühl war es
Jörg Niebergall
Waltraud Elvers an der Bratsche
Jörg Niebergall
Waltraud Elvers an der Bratsche
Jörg Niebergall
Filmnacht in Niederaden: Kühl war es
Jörg Niebergall
Das legendäre Feuerwehrauto mit Leinwand
Jörg Niebergall
Tobias Rank ist der Macher
Jörg Niebergall
MGV Oberraden mit Saxophonist Jörg Israel und Chorleiter Wolfgang Fink.
Jörg Niebergall
MGV Oberraden mit Saxophonist Jörg Israel und Chorleiter Wolfgang Fink.
Jörg Niebergall
MGV Oberraden mit Saxophonist Jörg Israel und Chorleiter Wolfgang Fink.
Jörg Niebergall
Das legendäre Feuerwehrauto
Jörg Niebergall
Waltraud Elvers an der Bratsche
Jörg Niebergall
Waltraud Elvers an der Bratsche
Jörg Niebergall
Waltraud Elvers an der Bratsche
Jörg Niebergall
1 / 16

Der MGV Oberraden mit Saxofonist Jörg Israel unter der Leitung von Wolfgang Fink hatte die Besucher musikalisch auf das Event eingestimmt. Neben Getränken zu fairen Preisen hatten die Macher der Dorfgemeinschaft natürlich auch Popcorn und Kino-Eis im Angebot. Obwohl sich mancher Besucher bei den fast einstelligen Temperaturen sicher lieber einen Glühwein gewünscht hätte.

Top-News aus der Region