200 Jahre Mutter Rosa Waldbreitbacher Orden gedenkt Gründerin Justin Buchinger 24.02.2026, 17:00 Uhr

i 200 Jahre Mutter Rosa: Mit einem Festakt haben Waldbreitbacher Franziskanerinnen und viele Gäste den 200. Geburtstag der Ordensgründerin gefeiert. Justin Buchinger

Die Waldbreitbacher Franziskanerinnen, die Marienhaus Stiftung und viele Gäste haben in Waldbreitbach das Leben und Wirken zum 200. Geburtstag von Mutter Rosa, der Ordensgründerin, gedacht.

„Lebensstark – ein Leben aus Gott in Schatten und Licht“ war das Thema der Feier, die zum 200. Geburtstag der Ordensgründerin Mutter Rosa im Kloster Marienhaus in Waldbreitbach stattfand. Nach der Begrüßung durch Generaloberin Schwester Michaele Rohde leitete Pater Hans Langendörfer, stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Marienhaus Stiftung, die Messe zu Ehren der Ordensfrau.







