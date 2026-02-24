200 Jahre Mutter Rosa
Waldbreitbacher Orden gedenkt Gründerin
200 Jahre Mutter Rosa: Mit einem Festakt haben Waldbreitbacher Franziskanerinnen und viele Gäste den 200. Geburtstag der Ordensg
200 Jahre Mutter Rosa: Mit einem Festakt haben Waldbreitbacher Franziskanerinnen und viele Gäste den 200. Geburtstag der Ordensgründerin gefeiert.
Justin Buchinger

Die Waldbreitbacher Franziskanerinnen, die Marienhaus Stiftung und viele Gäste haben in Waldbreitbach das Leben und Wirken zum 200. Geburtstag von Mutter Rosa, der Ordensgründerin, gedacht. 

Lesezeit 1 Minute
„Lebensstark – ein Leben aus Gott in Schatten und Licht“ war das Thema der Feier, die zum 200. Geburtstag der Ordensgründerin Mutter Rosa im Kloster Marienhaus in Waldbreitbach stattfand. Nach der Begrüßung durch Generaloberin Schwester Michaele Rohde leitete Pater Hans Langendörfer, stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Marienhaus Stiftung, die Messe zu Ehren der Ordensfrau.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedGlaube & Kirche

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren