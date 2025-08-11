Wied in Flammen lockt jährlich Tausende Besucher ins Wiedtal. Doch bei der Kirmes in Waldbreitbach ist noch mehr zu erleben. Was in diesem Jahr anders ist und wieso es diesmal keine Lasershow mehr geben wird.

„Wied in Flammen“ ist und bleibt das Highlight der Waldbreitbacher Kirmes, sagt Johannes Stein Schriftführer beim Junggesellenclub „Gemütlichkeit“ Waldbreitbach, der das Fest veranstaltet. Das Großfeuerwerk vor der Kulisse des Wiedtals schaffe eine einzigartige Atmosphäre, die Tausende nach Waldbreitbach lockt. Doch bei dem Fest vom 14. bis zum 18. August gibt es noch mehr zu erleben.

Los geht es am Donnerstag, 14. August, um 19 Uhr mit dem Baumholen, wenn die Junggesellen den Kirmesbaum am Parkplatz „Altes Kreuz“ Waldbreitbach schultern und zum Marktplatz tragen und die Kirmes mit Attraktionen für Jung und Alt einleiten. Die feierliche Eröffnung der Kirmes ist am Freitag, 15. August, um 17 Uhr, wenn die Junggesellen den Baum auf dem Marktplatz aufstellen. Das passiert mit purer Muskelkraft, wie Stein betont. Zelebriert wird das mit der Partynacht im Festzelt, wo DJ Hyperboat und DJ Schlappi auflegen.

i Mit purer Muskelkraft richten die Mitglieder des Junggesellenclub „Gemütlichkeit“ Waldbreitbach den Kirmesbaum auf. Jan Fischer

Wer sich am Samstag einen guten Platz für Wied in Flammen sichern will, kann ab 17 Uhr auf das Eventgelände am Wiedufer. Auf einem Floß in der Wied spielt dort ab 19 Uhr die Band Nightspot. Um 21.45 Uhr beginnt Wied in Flammen. „In diesem Jahr wollen wir es auf ein neues Level heben.“ Dafür arbeite man mit Experten, um die Show bis ins letzte Detail zu planen. „Was wir in Simulationen gesehen haben, ist beeindruckend.“

Anders als in den vergangenen Jahren wird es wieder ein traditionelles Feuerwerk sein – ohne Lasershow. Zwar habe es auch gutes Feedback zu der Lichtshow gegeben, aber auch, dass der Effekt der Lasershow stark vom Blickwinkel abhing. „In der ersten Reihe war es gut, aber die Leute in der zweiten und dritten Reihe haben immer weniger gesehen.“ Stattdessen habe man noch einmal mehr Arbeit und Geld in das Feuerwerk gesteckt. Besonders das Zusammenspiel aus Musik und Pyrotechnik soll noch besser aufeinander abgestimmt sein und auch größer. „Wied in Flammen ist einfach unvergesslich. Und mehr Feuerwerk macht es unvergesslicher.“

Eine Aftershowparty im Festzelt

Wen Wied in Flammen in Feierlaune gebracht hat, kann sich auf eine Aftershowparty im Festzelt freuen. Dort rockt ab 22.45 Uhr die Coverband Paradise at Midnight. „Die wissen, wie man gute Stimmung im Zelt macht“, so Stein. Der Sonntag startet für die Junggesellen traditionell mit dem Festgottesdienst in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Waldbreitbach. Um 11 Uhr geht es aber schon wieder feuchtfröhlich weiter beim Frühschoppen im Festzelt, untermalt vom Waldbreitbacher Musikverein Wiedklang.

Dort bleibt es musikalisch, wenn um 17 Uhr der Karaokeabend beginnt. Also spontane Idee sei dieser schon im letzten Jahr ein Erfolg gewesen, so Stein. Nun stehe dieser auch auf offiziell auf Programm. Am Montag, 18. August, um 11 Uhr wird mit dem Frühschoppen der letzte Tag der Waldbreitbacher Kirmes eingeleitet. Zum Abschluss wird es noch einmal laut, wenn Queen Kings ab 19 Uhr das Festzelt mit ihrer Queen-Tribute-Show rocken.

i DJ's, Karaoke und Konzerte im Festzelt: Wied in Flammen und die Waldbreitbacher Kirmes haben auch musikalisch einiges zu bieten. Jan Fischer

Eine Band, die auf einem Floß spielt

Bevor es losgeht, ist noch einiges zu tun. Etwa müssen die Junggesellen in den nächsten Tagen das Floß aufbauen, auf dem die Band Nightspot spielen wird. Doch die aktuellen Vorbereitungen verliefen sehr gut, so Stein. Die Aufgaben seien klar verteilt, jeder wisse, was zu tun ist, und man tausche sich im Verein und Vorstand gut aus. Dabei helfe besonders die Zusammenarbeit und Unterstützung derer, die das Fest in den vergangenen Jahren organisiert haben, aber jetzt durch Hochzeit aus dem Vorstand ausgeschieden sind. „Das ist unser Erfolgsrezept: Dass der ganze Verein eine Liebe zum Detail hat und mit ganzem Herzen dabei ist. Das ist das, was uns ausmacht.“

Auch mit der Gemeinde, Polizei und Feuerwehr sei alles abgeklärt. Um die Sicherheit auf dem Gelände rund um Kirmes und Feuerwehr zu gewährleisten, habe man jede Menge Security engagiert. Auch wenn bisher noch nie etwas passiert sei, wie Stein sagt. So sei es auch beim Brandschutz. Das Feuerwerk wird direkt neben der Wied abgeschossen, dahinter sei noch Pufferfläche, bevor ein Waldstück kommt. Der Junggesellenclub arbeite Hand in Hand mit der Feuerwehr zusammen, die dort für den Notfall bereitsteht. „Falls irgendwas passiert, sind wir gegen alles gewappnet.“

„Wir wollen eine familiäre Atmosphäre schaffen. Uns geht es darum, den Besuchern das möglichst beste Erlebnis zu bieten.“

Johannes Stein, Schriftführer des Junggesellenclubs „Gemütlichkeit“ Waldbreitbach

So sehen die Parkmöglichkeiten aus

Damit die Tausenden Besucher live Musik, Kirmes und Feuerwerk in Waldbreitbach genießen können, werden Parkplätze in Waldbreitbach, Hausen, Wiedbachtal sowie beim Rewe und Norma eingerichtet, auf denen Ordnungsdienste die Fahrer einweisen. Ein Plan mit allen Parkmöglichkeiten werde in den kommenden Tagen auf dem Instagram-Kanal und der Internetseite des Vereins veröffentlicht.

Im vergangenen Jahr waren aufgrund von angekündigtem schlechten Wetter viele Besucher daheimgeblieben, so Johannes Stein. Nun hoffe der Verein auf zahlreiche Besucher an allen Tagen und auf bestes Wetter. „Wir wollen eine familiäre Atmosphäre schaffen. Uns geht es darum, den Besuchern das möglichst beste Erlebnis zu bieten. Ich bin in den Vorbereitungen voll drin und ich sag’ mal so: Das schaffen wir.“

Mehr zur Waldbreiterbacher Kirmes, den Verkaufsstellen und akutelle Information zu Wied in Flammen gibt es auf wiedinflammen.com oder auf dem Instagram-Kanal @wiedinflammen .﻿

Tickets und Preise

Tickets für die einzelnen Veranstaltungen können an der Abendkasse oder vergünstigt im Vorverkauf erworben werden. Der Eintritt für die Partynacht im Festzelt (Freitag, 15. August) kostet 5 Euro (nur Abendkasse). Tickets für Wied in Flammen gibt es im Vorverkauf für 6 Euro (Abendkasse 8 Euro). Das Konzert von Queen Kings am Montagabend, 18. August, kostet im Vorverkauf 20 Euro (Abendkasse 22 Euro). Kombitickets für Wied in Flammen und die Aftershowparty mit Paradise at Midnight (14 Euro) und Kirmes-Kombitickets für alle Veranstaltungen (35 Euro) sind nur im Vorverkauf erhältlich.

Die Vorverkaufstellen sind das „Beim Ömmes“, „Uwe’s Partykneipe“, das Touristikbüro Waldbreitbach, die Sparkasse Waldbreitbach, die VR-Bank Waldbreitbach, die Nassen’s Mühle, der Erste Kassierer des Junggesellenclubs, Adrian Kerka sowie der Online-Ticketanbieter Eventim. Eventim erhebt zusätzliche Gebühren.