75 Jahre Wied in Flammen
Waldbreitbach: Feuerwerk findet trotz Trockenheit statt
Trotz anhaltender Trockenheit wird man in Waldbreitbach auch in diesem Jahr nicht auf das Feuerwerk verzichten müssen.
Trotz anhaltender Trockenheit wird man in Waldbreitbach auch in diesem Jahr nicht auf das Feuerwerk verzichten müssen.
Jan Fischer

Auch in diesem Jahr kann man sich auf das Farbspektakel Wied in Flammen freuen. Unsere Zeitung hat mit den Veranstaltern darüber gesprochen, was ansteht und warum das Feuerwerk am Wiedufer stattfinden kann, während es woanders abgesagt wurde.

Lesezeit 3 Minuten
Zum 75. Mal wird Wied in Flammen als Highlight der Waldbreitbacher Kirmes Tausende Zuschauer an der Wiedpromenade locken. Während etwa in Asbach und Sinzig das Kirmesfeuerwerk aufgrund der Trockenheit ausfällt, sieht man in Waldbreitbach keine Gefahr, im letzten Moment absagen zu müssen, sagt Johannes Stein vom Junggesellenclub Gemütlichkeit Waldbreitbach beim Vorabtermin mit unserer Zeitung an der Wiedpromenade.
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