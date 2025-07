Das Feuer wütete am Samstag auf einer Waldfläche von rund 2000 Quadratmetern, der Alarm war gegen 14.45 Uhr eingegangen. Der ursprünglich kleine Brandherd in einem Gebiet bei Steimel hatte sich zu einem ausgedehnten Flächenbrand entwickelt. Unter der Leitung von Alexander Neuer waren insgesamt mehr als 150 Kräfte im Einsatz. Schließlich war das Feuer gegen 16.30 Uhr unter Kontrolle. Im Nachgang spricht der Einsatzleiter über das bedrohliche Potenzial, die Nachkontrolle und zieht eine Bilanz. Hierbei lobt er auch die Bevölkerung.

Bereits am Samstagnachmittag, als der Brand unter Kontrolle war, erfolgten noch Nachlöscharbeiten. Doch dabei blieb es nicht. Wie Einsatzleiter Alexander Neuer berichtet, trafen sich einige Kräfte am Sonntag um 10 Uhr an der Brandstelle, um mögliche letzte Glutnester ausfindig zu machen. Dies geschah zusammen mit der Drohneneinheit des Deutschen Roten Kreuzes Ortsverein Puderbach. So ist eine Drohne mit einer Wärmebildkamera über die Brandstelle geflogen, um Glutnester zu untersuchen. „Da sind wir tatsächlich noch einmal fündig geworden und mussten entsprechend tätig werden“, sagt Neuer. Der Einsatz war dann gegen 12 Uhr zu Ende.

i Es war kein leichter Einsatz für die Feuerwehren. Jörg Niebergall

Eine sehr dynamische Lage

Für die Teams war es kein einfacher Einsatz. „Als ich am Samstagnachmittag eingetroffen war, gestaltete sich die Lage sehr dynamisch“, so Neuer. Aufgrund der trockenen Witterung habe es ein sehr hohes Brandpotenzial gegeben, die Steillage des Geländes erschwerte die Löscharbeiten. „Erst kamen wir aufgrund der schlechten Zuwegung nur mit enormem Aufwand an die Brandstelle“, erklärt Neuer. Das Feuer hatte ein bedrohliches Potenzial nicht nur wegen der Trockenheit und Ausbreitungsgefahr auf trockenen Waldflächen. Dazu: „Der starke Wind trieb die Flammen immer wieder massiv an.“ Am Ende gelang es, den Brand in den Griff zu bekommen.

Insgesamt zieht Neuer eine positive Bilanz. Zum einen lobt er die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte, zum anderen aber auch die Unterstützung der Verbandsgemeinde Puderbach und der Ortsgemeinde Steimel. Und er findet lobende Worte für die Bevölkerung, die sich vorbildlich verhalten habe. „Sie hat uns die Wege zur Brandstelle gezeigt. Das hat sehr gut funktioniert“, betont Neuer. Hilfreich bei der Bewältigung war für Neuer auch, dass etwa für die Feuerwehren der VG Puderbach in den vergangenen Jahren passendes Material wie Schläuche für Vegetationsbrände angeschafft worden war. Auch habe sich die Ausbildung sowohl der Führungskräfte als auch der Mannschaft in Bezug auf taktisches Vorgehen und Angriffswege bei Vegetationsbränden ausgezahlt.

Nähere Infos zur Brandursache gibt es bislang noch nicht. Weitere Brandeinsätze waren in der VG Puderbach am Wochenende nicht zu verzeichnen.