Nordöstlich der Ortslage Alberthofen wütete am Samstag ein Feuer. Die Ausbreitung und einen größeren Schaden konnten mehr als 150 Einsatzkräfte verhindern. Die zuständige Kriminalinspektion weist auf die Brandgefahr durch Glasscherben hin.

Bei Steimel brannte am Samstag eine große Waldfläche. Nun besichtigte die zuständige Kriminalinspektion Betzdorf die Brandstelle, um mögliche weitere Hinweise auf die Brandursache zu finden. „Die Besichtigung des Brandorts hat nicht zur Ermittlung der konkreten Brandursache führen können. Konkrete Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung haben sich allerdings nicht ergeben“, teilte die Kriminalinspektion Betzdorf auf unsere Nachfrage mit.

Darüber hinaus berichtete die Kriminalinspektion, dass sie in der Nähe der Brandfläche die Glasscherbe einer zerbrochenen Flasche gefunden habe. Dies lag jedoch nicht an der Brandausbruchstelle. Aber grundsätzlich hebt die Kriminalinspektion Betzdorf die Scherbe als Gefahrenquelle hervor: „Es wäre allerdings möglich, dass eine Glasscherbe je nach Wölbung durch den Brennglaseffekt und im Kontext mit der lang anhaltenden Trockenheit der vergangenen Wochen bei starker Sonneneinstrahlung einen Brand verursachen könnte. Ob dies im vorliegenden Fall so war, kann nicht belegt werden.“