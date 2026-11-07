Guten Morgen, Kreis Neuwied Wahre Liebe: Wenn Mama mit zur Arbeit geht Daniel Dresen 07.11.2026, 06:00 Uhr

i Der TV-Koch Sebastian Lege liebt seine Mama und arbeitet mit ihr vor der Kamera. Sebastian Gollnow. picture alliance/dpa

Dass Fernsehmenschen irgendwann ihre Ehepartner, Geschwister oder Kinder mit vor die Kamera zerren, schockt inzwischen niemanden mehr, meint unser Autor. Doch der TV-Koch Sebastian Lege setzt noch einen drauf: Er bittet seine Mutter im Studio um Rat.

W er kennt es nicht? Der Fernseher läuft und zwischendurch fragt einer der Anwesenden beim Blick auf den Bildschirm: „Wer is datt dann?“ Meist lautet die Antwort wahlweise: „Das ist die Frau/Ex-Frau/Schwester/Stiefschwester/das Kind von .







Artikel teilen

Artikel teilen