Dass Fernsehmenschen irgendwann ihre Ehepartner, Geschwister oder Kinder mit vor die Kamera zerren, schockt inzwischen niemanden mehr, meint unser Autor. Doch der TV-Koch Sebastian Lege setzt noch einen drauf: Er bittet seine Mutter im Studio um Rat.
Lesezeit 1 Minute
W er kennt es nicht? Der Fernseher läuft und zwischendurch fragt einer der Anwesenden beim Blick auf den Bildschirm: „Wer is datt dann?“ Meist lautet die Antwort wahlweise: „Das ist die Frau/Ex-Frau/Schwester/Stiefschwester/das Kind von .