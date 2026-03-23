Landtagswahl im Kreis Neuwied
Wahlverlierer SPD und FDP wollen sich berappeln 
In Neuwied-Niederbieber zählen Wahlhelfer die Briefwahlzettel aus.
In Neuwied-Niederbieber zählen Wahlhelfer die Briefwahlzettel aus.
Jörg Niebergall

Längst nicht alle im Kreis Neuwied angetretenen Parteien zählen zu den Gewinnern der Landtagswahl. Unsere Zeitung unterhielt sich mit Vertretern aufseiten der Gewinner und der Verlierer über die erzielten Ergebnisse.

Lesezeit 6 Minuten
Die Gefühlslage bei den Wahlgewinnern und Wahlverlierern im Kreis Neuwied könnte unterschiedlicher nicht sein: Während sich führende Vertreter von CDU und AfD über die Ergebnisse freuen, herrscht bei den von den Wählern abgewatschten Vertretern von SPD und FDP so kurz nach der Wahl noch Katzenjammer vor.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedWK 4 – Neuwied

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