Längst nicht alle im Kreis Neuwied angetretenen Parteien zählen zu den Gewinnern der Landtagswahl. Unsere Zeitung unterhielt sich mit Vertretern aufseiten der Gewinner und der Verlierer über die erzielten Ergebnisse.
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Die Gefühlslage bei den Wahlgewinnern und Wahlverlierern im Kreis Neuwied könnte unterschiedlicher nicht sein: Während sich führende Vertreter von CDU und AfD über die Ergebnisse freuen, herrscht bei den von den Wählern abgewatschten Vertretern von SPD und FDP so kurz nach der Wahl noch Katzenjammer vor.