Wahlsonntag im Kreis Neuwied: Stichwahlen in zwei VGs

Kreis Neuwied. Am Sonntag fallen zwei Entscheidungen: In den Verbandsgemeinden Rengsdorf-Waldbreitbach und Puderbach werden die neuen VG-Bürgermeister gewählt. Wir berichten ab 16 Uhr rund um die beiden Stichwahlen im Liveticker.

Während in Rengsdorf-Waldbreitbach Pierre Fischer (CDU) und Achim Braasch (freier Bewerber) in der Stichwahl gegeneinander antreten, sind es in Puderbach die freien Bewerber Sven Schür und Patrick Rudolph.

Wir berichten am Sonntag ab 16 Uhr im Liveticker.