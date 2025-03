Wer wird am 1. Januar 2026 Nachfolger von VG-Bürgermeister Hans-Werner Breithausen (SPD)? Diese Frage wird frühestens bei der Wahl am 6. April, aber spätestens in der Stichwahl am 27. April von den rund 21.500 Wahlberechtigten in der VG Rengsdorf-Waldbreitbach beantwortet. Um einen Beitrag zur politischen Meinungsbildung zu leisten, hat das heimische Wirtschaftsforum am vergangenen Mittwoch (26. März) alle vier Kandidaten zur Veranstaltung „Demokratie im Dialog“ eingeladen. Eva Kreienkamp (62, freie Bewerberin), Achim Braasch (53, freier Bewerber), Pierre Fischer (29, CDU) und Holger Klein (50, FWG) hatten die Chance genutzt, sich und ihre Schwerpunktthemen im Gasthof „Paganetti’s – Zur Erholung“ in Verscheid vorzustellen. Der Saal des Gasthofs war am Mittwochabend bis auf den letzten Platz gefüllt. Unter den Gästen befanden sich neben Wifo-Mitgliedern und Bürgern auch zahlreiche Kommunalpolitiker der VG. Durch das zweistündige Talkformat führten als Moderatoren die Wifo-Vorsitzende Peggy Stüber und Jürgen Grünwald, Initiator der Vor-Tour der Hoffnung. „Wir haben vier Kandidaten. Wir haben also die Wahl. Das, finde ich, ist unglaublich gelebte Demokratie“, sagte Grünwald beim Blick auf die Viererrunde.

i Pierre Fischer (CDU), Bürgermeisterkandidat der VG Rengsdorf-Waldbreitbach Daniel Dresen

Zu den wohl drängendsten Themen zählt in der mit rund 28.000 Einwohnern größten VG im Kreis Neuwied die medizinische Versorgung. So gibt es beispielsweise für die mehr als 5000 Kinder und Jugendlichen aus den 20 Ortsgemeinden innerhalb der VG keinen einzigen Kinderarzt. Teilweise würden Hausärzte Untersuchungen von Kindern zwar übernehmen, aber alle notwendigen Behandlungen könnten bei ihnen nicht abgerechnet werden. Das Problem besteht seit Jahren. Pierre Fischer, Erster Beigeordneter der VG, will das Problem angehen. Zusammen mit Neuwieds Landrat Achim Hallerbach (CDU), der am 6. April wiedergewählt werden möchte, habe er diesbezüglich bereits Gespräche mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) geführt. So soll eine Übergangslösung, die größte Not in der VG lindern: ein rollender Arztbus der KV. Der Fokus liege hier auf den regelmäßigen Kindervorsorgeuntersuchungen (U-Untersuchungen). Fischer ist optimistisch, dass das Projekt noch im ersten Halbjahr 2025 den Betrieb aufnimmt. „Damit bekommen wir das Problem für mindestens sechs Monate überbrückt“, sagte Fischer.

Ende 2025/Anfang 2026 soll sich wieder ein Kinderarzt in der VG niederlassen

Während der Arztbus durch die VG rollt, soll die gewonnene Zeit für eine langfristige Planung genutzt werden: Die KV sei nämlich auch zu Gesprächen über eine mögliche Sonderbedarfszulassung für die VG bereit, denn eigentlich sei die Höchstzahl der niedergelassenen Kinderärzte, die den ganzen Kreis Neuwied betrifft, bereits erreicht, erklärte Fischer. Ab Ende 2025/Anfang 2026 könnte dann wieder ein niedergelassener Kinderarzt an Aubach und Wied praktizieren, so Fischers Ziel. Es könne nicht sein, dass Eltern in der VG mit ihren Kindern teilweise nach Bonn, Montabaur oder Koblenz fahren müssten, weil sie sonst keinen Arzt mehr finden. Nachdem das Problem öffentlich in der VG diskutiert worden sei, hätten sich Kinderärzte im Ruhestand oder in Altersteilzeit Interesse signalisiert, für eine absehbare Zeit von ein paar Jahren eine Sprechstunde in der VG anzubieten. Neben der Verbesserung der medizinischen Versorgung will Fischer das Ehrenamt stärken und sich für bessere Bildung einsetzen.

i Holger Klein (FWG), Bürgermeisterkandidat der VG Rengsdorf-Waldbreitbach Daniel Dresen

Holger Klein, langjähriger Ortsbürgermeister von Melsbach, will sich insbesondere für die Stelle eines Förderscouts in der VG engagieren. Dieser soll den „Dschungel“ an rund 5000 Fördertöpfen, die es in Deutschland und der EU gebe, im Auftrag der VG, der Ortsgemeinden und Bürger durchforsten, um Fördergelder zu akquirieren. Außerdem soll der Förderscout bei der Antragstellung beratend zur Seite stehen. Um zu zeigen, wie stark die VG schon jetzt von Fördertöpfen profitiere, zeige der Ausbau des Ganztagsangebots in den Grundschulen, dessen Maßnahmen zu 80 Prozent gefördert werden. „So können wir unsere Grundschulen wieder aufwerten. Der dritte Pädagoge ist der Unterrichtsraum“, so Klein, der in Neuwied als Berufsschullehrer arbeitet. Er will sich unter anderem auch dem Thema Bürgernähe widmen und schlägt hier eine VG-App vor, in der beispielsweise politische Entscheidungen dem Bürger besser erklärt werden könnten.

i Eva Kreienkamp (freie Bewerberin), Bürgermeisterkandidatin der VG Rengsdorf-Waldbreitbach Daniel Dresen

Eva Kreienkamp, frühere Vorstandsvorsitzende der Berliner Verkehrsbetriebe, will neben einem besseren ÖPNV-Angebot auch die Digitalisierung der Verwaltung vorantreiben. Deutschlandweit habe sie einen „Flickenteppich“ ausgemacht. „So einfach wie möglich“ lautet hier das Ziel. Als positives Gegenbeispiel nannte sie die Verwaltung in Dubai, die alles mit dem Messengerdienst Whatsapp erledigen würde, den viele Menschen in ihrem Alltag nutzen. „Es ist unglaublich. Doch wir schaffen es noch nicht einmal, unsere ganzen Meldevorgänge in einer Form hinzukriegen. Dabei behaupten wir, dass wir ein Hochtechnologieland sind“, kritisierte Kreienkamp. Die digitale Infrastruktur müsse auch in der VG stetig ausgebaut werden. „Wir haben immer noch Funklöcher hier, die sich gewaschen haben. Leute irren hier herum, weil sie es sonst gewohnt sind, mit Google irgendwo hinzukommen“, so Kreienkamp. Die frühere Topmanagerin will unter anderem auch die Themen Klima und Nachhaltigkeit in den Fokus rücken.

i Achim Braasch (freier Bewerber), Bürgermeisterkandidat der VG Rengsdorf-Waldbreitbach Daniel Dresen

Achim Braasch, langjähriger Ortsbürgermeister von Oberraden, will mehr Bürgernähe in der VG und das Ehrenamt fördern. Auch die Wirtschaft, insbesondere der Mittelstand, müsse gestärkt werden. „Wir können die Ortsgemeinden beraten bei der Ausweisung neuer Gewerbegebiete. Wir müssen schauen, dass wir das Größtmögliche aus den Flächen herausholen, ohne dabei die Natur, die Nutzung von Regenwasser und Solarenergie zu vernachlässigen“, sagte Braasch. Hinsichtlich der Verkehrsinfrastruktur attestiert er der VG ein gutes Straßennetz, aber einen schlechten Ausbauzustand. „Es gilt daran, zu arbeiten“, so Braasch. Er will mehr Gehör beim Kreis und Land für den Straßenausbau in der VG erwirken. Auch das Radwegenetz soll in Angriff genommen werden. So stellte Braasch in Aussicht, dass der geplante Radweg von Thalhausen nach Anhausen gefördert werden könnte.

Klein will Ortsbürgermeister von Melsbach bleiben, Braasch in Oberraden nicht

Zum Abschluss der Veranstaltung bekamen aller vier Kandidaten, jeweils eine Publikumsfrage gestellt. Braasch und Klein wurden gefragt, ob sie denn ihr Amt als Ortsbürgermeister im Falle einer Wahl als VG-Bürgermeister fortführen wollen. „Beide Ämter kann man meiner Meinung nach nicht unter einen Hut bringen. Ich könnte beiden Ämtern nicht gerecht werden“, sagte Oberradens Ortschef Braasch. Der Posten als VG-Bürgermeister sei ein Vollzeitjob. Melsbachs Ortschef Klein sähe in der Doppelfunktion kein Problem. Bis zur nächsten Kommunalwahl im Jahr 2029 würde er beide Ämter bekleiden wollen. Als Begründung nannte Klein, dass er in Projekten wie dem geplanten Ausbau der Kita in Melsbach, so tief in der Materie stecke, dass es für einen Nachfolger „unfair“ sei, diese kurzfristig übernehmen zu müssen. Er versprach, im Sinne der VG handeln zu wollen und die Ortsgemeinde Melsbach nicht zu bevorzugen.

Fischer will „deutliches Signal“ der VG zur geplanten Ortsumgehung Straßenhaus

Der Erste Beigeordnete Fischer wurde gefragt, nachdem er sich kürzlich wie die neue Bundestagsabgeordnete Ellen Demuth (CDU) für eine Ortsumgehung für Straßenhaus ausgesprochen hatte, ob er denn schon einmal eine Ortsbegehung gemacht hätte. Bereits im Jahr 2021 habe Fischer zusammen mit dem damaligen Ministerpräsidentenkandidaten Christian Baldauf (CDU) sich einen Eindruck von der Verkehrslage verschafft. „Wir müssen hier schnellstmöglich Abhilfe schaffen. Für die Anwohner ist der derzeitige Verkehr seit vielen Jahrzehnten eine immense Belastung“, so Fischer. Von der VG müsse ein „deutliches Signal“ ausgehen, dass sie hinter der Ortsumgehung für Straßenhaus stehe.

Kreienkamp will Mehrheit der VG-Bevölkerung eine Stimme geben

Die Kandidatin Kreienkamp wurde darauf angesprochen, warum sie sich beworben hätte, obwohl sie über keinerlei kommunalpolitische Erfahrung in der VG verfüge. „Ich lebe hier. Ich sehe, dass unser Wald nicht mehr in Ordnung ist. Ich sehe, dass die Ortskerne zusammenbröseln. Ich habe kommunalpolitische Erfahrung in Mainz und Berlin gesammelt, auch wenn das von manchen nicht als vergleichbar empfunden wird. Es hilft sehr, um zu verstehen, wie Verwaltung und Politik funktionieren“, so Kreienkamp, die auch schon Co-Geschäftsführerin der Mainzer Verkehrsgesellschaft war. „Im Sinne von Demokratie und Zusammenhalt sollten wir in der Lage sein, auch Frauen auf Wahlzettel zu haben. Weil es sonst niemand gemacht hat, habe ich es gemacht. Deswegen möchte ich noch eine andere Perspektive hereinbringen. Lösungen zu finden, für Alteingesessene und Zugezogene, für Männer und Frauen, für Kinder und alte Menschen“, sagte Kreienkamp. Dass nur männliche Kandidaten die Bevölkerung repräsentieren sollen, könne man sich „im 21. Jahrhundert nicht mehr leisten“. Rund 51 Prozent beträgt der Frauenanteil in der VG.