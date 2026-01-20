Landtagswahl im Kreis Neuwied
Wahlausschuss lässt Kandidaten zu: Linke ohne Bewerber
Am 22. März wird in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt.
Patrick Pleul. picture alliance/dpa

Wer beerbt Lana Horstmann (SPD) und Ellen Demuth (CDU) als direkt gewählte Landtagsabgeordnete im Kreis Neuwied? Beide Politikerinnen siegten 2021 jeweils mit deutlichem Abstand. Welche Direktkandidaten in diesem Jahr antreten werden.

Lesezeit 2 Minuten
In gut zwei Monaten wird in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt. Die Wahlberechtigten haben dann zwei Stimmen. Mit der Zweitstimme, der Listenstimme, entscheiden die Wähler über die Sitzverteilung der Parteien im Parlament. Für die Wahl der Direktkandidaten steht ihnen die Erststimme zur Verfügung.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedPolitik

Top-News aus der Region