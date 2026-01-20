Landtagswahl im Kreis Neuwied Wahlausschuss lässt Kandidaten zu: Linke ohne Bewerber Johannes Kirsch 20.01.2026, 06:00 Uhr

i Am 22. März wird in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt. Patrick Pleul. picture alliance/dpa

Wer beerbt Lana Horstmann (SPD) und Ellen Demuth (CDU) als direkt gewählte Landtagsabgeordnete im Kreis Neuwied? Beide Politikerinnen siegten 2021 jeweils mit deutlichem Abstand. Welche Direktkandidaten in diesem Jahr antreten werden.

In gut zwei Monaten wird in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt. Die Wahlberechtigten haben dann zwei Stimmen. Mit der Zweitstimme, der Listenstimme, entscheiden die Wähler über die Sitzverteilung der Parteien im Parlament. Für die Wahl der Direktkandidaten steht ihnen die Erststimme zur Verfügung.







